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Сэм Альтман отстранен от должности гендиректора венчурного фонда, связанного с OpeanAI

Опубликовано:

Сэм Альтман
Сэм Альтман. Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Сэм Альтман отстранен от должности генерального директора венчурного фонда, связанного с компанией-разработчиком ChatGPT OpenAI, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Фондом, основанным для инвестирования в стартапы, теперь будет управлять Иэн Хэтэуэй, который был партнером фонда с момента его запуска в 2021 году. Альтман больше не числится генеральным партнером фонда.

"Как сообщалось ранее, первоначальная структура фонда была временной и не предполагала никаких личных инвестиций или финансового интереса со стороны Сэма. Это изменение обеспечивает дополнительную ясность", — рассказали в OpenAI.

Фонд позиционируется как корпоративный венчурный фонд, однако его структура управления уникальна. Традиционно фонды такого типа инвестируют деньги компании в стартапы и управляются третьей стороной.

В случае с фондом OpenAI деньги были собраны Альтманом через партнеров OpenAI, таких как Microsoft, и управлялись самим Альтманом. OpenAI не является инвестором, говорится на сайте фонда.

Фонд намерен инвестировать 175 млн долларов в стартапы в сферах здравоохранения, права, образования, энергетики, инфраструктуры и науки. В настоящее время фонд контролирует активы, общая стоимость которых составляет 325 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2077427-sem-altman-otstranen-ot-dolzhnosti-gendirektora-venchurnogo-fonda-svyazannogo-s-opeanai/

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