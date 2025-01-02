Землетрясение ощутили жители двух областей Казахстана

В 192 километрах на севере-восток от Алматы произошло землетрясение, сведений о пострадавших не поступало, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 2 января в 17:13 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана - в 192 км на севере-восток от Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: в селах Чунджа, Кокпек, Шелек Алматинской области, в городе Жаркент, селе Сарыозек области Жетiсу - 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям в ведомство не поступало.

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Сегодня землетрясение произошло в Китае - в 353 км от Алматы. Его магнитуда составила 4,8.