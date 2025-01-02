Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Землетрясение ощутили жители двух областей Казахстана

Опубликовано:

Люди на улице
Люди на улицах Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 192 километрах на севере-восток от Алматы произошло землетрясение, сведений о пострадавших не поступало, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 2 января в 17:13 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана - в 192 км на севере-восток от Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: в селах Чунджа, Кокпек, Шелек Алматинской области, в городе Жаркент, селе Сарыозек области Жетiсу - 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям в ведомство не поступало.

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Сегодня землетрясение произошло в Китае - в 353 км от Алматы. Его магнитуда составила 4,8.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2207591-eshche-odno-zemletryaseniya-proizoshlo-v-192-km-ot-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie