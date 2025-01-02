Землетрясение ощутили жители двух областей Казахстана
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В 192 километрах на севере-восток от Алматы произошло землетрясение, сведений о пострадавших не поступало, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 2 января в 17:13 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана - в 192 км на севере-восток от Алматы.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила: в селах Чунджа, Кокпек, Шелек Алматинской области, в городе Жаркент, селе Сарыозек области Жетiсу - 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям в ведомство не поступало.
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Сегодня землетрясение произошло в Китае - в 353 км от Алматы. Его магнитуда составила 4,8.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2207591-eshche-odno-zemletryaseniya-proizoshlo-v-192-km-ot-almaty/