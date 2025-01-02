Самолет с пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы в одном из аэропортов России
Опубликовано:
В Норильске Airbus 321A с 79 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Судно временно отстранили от полетов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает издание, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска в Красноярском. Инцидент произошел около 08:00 по местному времени при развороте на рулежной дорожке.
На борту самолета находились 79 пассажиров.
Отмечается, что воздушное судно временно отстранили от полетов. Пассажиры отправятся в Москву резервным бортом.
Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, пишет издание. Ведомство также проводит надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров, ожидающих задержанный рейс.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207576-samolet-s-passazhirami-vykatilsya-za-predely-posadochnoy-polosy-v-odnom-iz-aeroportov-rossii/