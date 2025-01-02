Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Самолет с пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы в одном из аэропортов России

Опубликовано:

Самолет
Самолет. Иллюстративное фото: Hindustan Times/Getty Images

В Норильске Airbus 321A с 79 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Судно временно отстранили от полетов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска в Красноярском. Инцидент произошел около 08:00 по местному времени при развороте на рулежной дорожке.

На борту самолета находились 79 пассажиров.

Отмечается, что воздушное судно временно отстранили от полетов. Пассажиры отправятся в Москву резервным бортом.

Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, пишет издание. Ведомство также проводит надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров, ожидающих задержанный рейс.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207576-samolet-s-passazhirami-vykatilsya-za-predely-posadochnoy-polosy-v-odnom-iz-aeroportov-rossii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie