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Маск обвинил Байдена в госизмене

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Миллиардер Илон Маск обвинил Байдена в государственной измене за продажу материалов для стены Дональда Трампа, передает NUR.KZ. Пост Маск опубликовал в соцсети X.

Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене из-за продажи материалов для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в соцсети.

"Сто процентов государственная измена", - заявил Маск в ответ на публикацию одного из пользователей соцсети, который заявил, что администрация Байдена намеренно открыла границы для мигрантов, распродав материалы для стены и демонтировав заграждения на пограничных участках.

В октябре мы писали, что президент Джо Байден заявил, что Илон Маск, поддержавший кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и вложивший значительные средства в его предвыборную кампанию, заработал свое состояние в 1990-х годах, находясь в США без законного статуса. Байден подчеркнул, что у Маска не было правовых оснований для создания стартапа, который впоследствии сделал его миллионером.

Позже Илон Маск ответил на заявления президента США Джо Байдена о том, что Маск сколотил капитал, находясь в стране нелегально.

Мы также писали, что президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом Доме призвал проверить контакты американского бизнесмена, нового владельца компании Twitter Илона Маска с другими странами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207538-mask-obvinil-baydena-v-gosizmene/

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