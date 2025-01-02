Маск обвинил Байдена в госизмене

Миллиардер Илон Маск обвинил Байдена в государственной измене за продажу материалов для стены Дональда Трампа, передает NUR.KZ. Пост Маск опубликовал в соцсети X.

Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене из-за продажи материалов для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в соцсети.

"Сто процентов государственная измена", - заявил Маск в ответ на публикацию одного из пользователей соцсети, который заявил, что администрация Байдена намеренно открыла границы для мигрантов, распродав материалы для стены и демонтировав заграждения на пограничных участках.

В октябре мы писали, что президент Джо Байден заявил, что Илон Маск, поддержавший кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и вложивший значительные средства в его предвыборную кампанию, заработал свое состояние в 1990-х годах, находясь в США без законного статуса. Байден подчеркнул, что у Маска не было правовых оснований для создания стартапа, который впоследствии сделал его миллионером.

Позже Илон Маск ответил на заявления президента США Джо Байдена о том, что Маск сколотил капитал, находясь в стране нелегально.

Мы также писали, что президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом Доме призвал проверить контакты американского бизнесмена, нового владельца компании Twitter Илона Маска с другими странами.