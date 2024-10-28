Илон Маск ответил, был ли он нелегалом в США, когда создавал первый бизнес
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Илон Маск ответил на заявления президента США Джо Байдена о том, что Маск сколотил капитал, находясь в стране нелегально, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.
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26 октября президент Джо Байден заявил, что Илон Маск, поддержавший кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и вложивший значительные средства в его предвыборную кампанию, заработал свое состояние в 1990-х годах, находясь в США без законного статуса.
Байден подчеркнул, что у Маска не было правовых оснований для создания стартапа, который впоследствии сделал его миллионером.
В ответ Маск заявил в социальной сети X, что на момент основания своего первого стартапа он имел разрешение на работу в США.
Ранее основатель Tesla и SpaceX неоднократно критиковал миграционную политику администрации Байдена, выступая против политики открытых границ. Маск утверждает, что Демократическая партия использует нелегальную иммиграцию для увеличения количества своих избирателей.
Илон Маск родился в Южно-Африканской Республике и получил гражданство США уже во взрослом возрасте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2179443-ilon-mask-otvetil-byl-li-on-nelegalom-v-ssha-kogda-sozdaval-pervyy-biznes/