Илон Маск ответил, был ли он нелегалом в США, когда создавал первый бизнес

Илон Маск ответил на заявления президента США Джо Байдена о том, что Маск сколотил капитал, находясь в стране нелегально, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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26 октября президент Джо Байден заявил, что Илон Маск, поддержавший кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и вложивший значительные средства в его предвыборную кампанию, заработал свое состояние в 1990-х годах, находясь в США без законного статуса.

Байден подчеркнул, что у Маска не было правовых оснований для создания стартапа, который впоследствии сделал его миллионером.

В ответ Маск заявил в социальной сети X, что на момент основания своего первого стартапа он имел разрешение на работу в США.

Ранее основатель Tesla и SpaceX неоднократно критиковал миграционную политику администрации Байдена, выступая против политики открытых границ. Маск утверждает, что Демократическая партия использует нелегальную иммиграцию для увеличения количества своих избирателей.

Илон Маск родился в Южно-Африканской Республике и получил гражданство США уже во взрослом возрасте.