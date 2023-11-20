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Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

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Розалин и Джимми Картер
Розалин и Джимми Картер. Фото: Hum Images/Universal Images Group via Getty Images

В возрасте 96 лет ушла из жизни бывшая первая леди страны, жена 39-го президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картера Розалин Картер, передает NUR.KZ со ссылкой на ее НПО.

Сообщение о смерти Розалин Карте опубликовал сайт организованной ею неправительственной организации Центр Картера.

Как сообщается на сайте организации, Розалин умерла рядом с семьей, в своем доме в городе Плейнс, штат Джорджия.

Отмечается, что Розалин и Джимми Картер, экс-президент США и лауреат Нобелевской премии мира 2002 года, прожили в браке 77 лет.

"Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг. Она давала мне мудрые советы и поддержку, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня", - высказался о смерти жены экс-глава США, которому сейчас 99 лет.

У пары четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков.

"Моя мать не только была любящей матерью и выдающейся первой леди, но и сама по себе была великим гуманистом. Ее жизнь служения и сострадания была примером для всех американцев. Ее будет очень не хватать не только нашей семье, но и многим людям, которые сегодня имеют лучшую психиатрическую помощь и доступ к ресурсам для ухода", - поделился сын Розалин Чип Картер.

Отмечается, что Розалин была "страстным борцом за психическое здоровье и права женщин".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046562-umerla-byvshaya-pervaya-ledi-ssha-rozalin-karter/

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