Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить их премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский после визита премьер-министра Словакии в Москву призвал спецслужбы страны проверить его, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Фицо прибыл в российскую столицу 22 декабря, глава правительства и глава государства провели переговоры вечером в Кремле. Это была их первая личная встреча с 2016 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что политики обсуждали испортившиеся при предыдущем руководстве Словакии отношения двух стран, газовые проблемы и энергетику. Также они коснулись и темы Украины.

Зеленский обратил внимание, что Фицо и Путин после переговоров не сделали совместных публичных заявлений. По словам украинского президента, это значит, что они «не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече», и «боятся реакции общественности».

«Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны — за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — считает Зеленский.