Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить их премьер-министра

Опубликовано:

Роберт Фицо
Роберт Фицо. Фото: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский после визита премьер-министра Словакии в Москву призвал спецслужбы страны проверить его, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Фицо прибыл в российскую столицу 22 декабря, глава правительства и глава государства провели переговоры вечером в Кремле. Это была их первая личная встреча с 2016 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что политики обсуждали испортившиеся при предыдущем руководстве Словакии отношения двух стран, газовые проблемы и энергетику. Также они коснулись и темы Украины.

Зеленский обратил внимание, что Фицо и Путин после переговоров не сделали совместных публичных заявлений. По словам украинского президента, это значит, что они «не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече», и «боятся реакции общественности».

«Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны — за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — считает Зеленский.

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204451-zelenskiy-prizval-specsluzhby-slovakii-proverit-ih-premer-ministra/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie