Казань атаковали беспилотники (фото, видео)

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о том, что сегодня Казань подверглась массовой атаке беспилотников. Ранее в России был атакован город Рыльск.

Раис Татарстана в своем Telegram-канале сообщил об атаке БПЛА.

"Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома", - заявил глава республики.

По его словам, на месте развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания.

РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Минниханова пишет, что в Казани зафиксировали восемь прилетов: один на промышленное предприятие, Один над рекой, шесть на жилой массив.

По данным ТАСС, атаки на Казань шли в три волны с разных направлений. Три БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ.

Мэрия Казани сообщила об отмене всех мероприятий.

"По решению Раиса Республики Татарстан в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в Казани отменены все массовые мероприятия", - говорится в сообщении.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

До этого город Рыльск в Курской области попал под ракетный обстрел. Шесть человек, в том числе ребенок, погибли в результате ракетного удара по Рыльску в Курской области, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Он утверждает, что ВСУ обстреляли город из РСЗО HIMARS. Украина сообщения об атаке не комментировала.

Накануне Киев и окрестности украинской столицы подверглись массированным ударам. В Киеве прозвучало минимум шесть взрывов минувшим утром. Тогда мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что обломки сбитых ракет упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

В Минобороны РФ заявляли, что был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.