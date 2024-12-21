Массированная атака дронов на Казань. Что известно

Столица Татарстана утром в субботу подверглась массированной атаке дронов. Шесть из восьми ударных беспилотников врезались в жилые дома, в том числе в два высотных здания, следует из сообщений властей. Украина налет дронов на Казань не комментирует.

«Зафиксированы восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет», — цитирует сообщение пресс-службы главы Татарстана агентство «Татар-информ».

Минобороны России при этом утверждает, что ПВО смогла сбить три дрона, а «еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ». В заявлении министерства сказано, что атака на Казань была с 7:40 до 9:20, беспилотники «применялись в три волны с разных направлений».

Украинская сторона не комментировала субботнюю атаку дронов на Казань.

Телеграм-каналы опубликовали видео, на которых дрон (по некоторым данным, их было два в разное время) врезается в 37-этажный жилой комплекс «Лазурные небеса» на проспекте Камалеева.

Именно туда приехал утром глава Татарстана Рустем Минниханов. По данным властей, люди там не пострадали, но им пришлось без лифта эвакуироваться с высоких этажей. В здании побило стекла.

Дроны также попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» на Оренбургском тракте и жилую пятиэтажку на улице Клары Цеткин.

Судя по опубликованным фото, жители Казани после начала воздушной тревоги укрывались в метро. Казанский аэропорт приостановил полеты. В некоторых школах была проведена эвакуация.

«Детей проводили на время в подвалы. Знаем, что переживаете, но безопаснее детям сейчас там, где они находятся. Их не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания. Поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно», — сообщили в мэрии Казани.

Мэрия уточняла, что в результате атаки беспилотников произошли пожары в домах в трех районах Казани — Советском, Кировском и Приволжском.

Минниханов распорядился в целях обеспечения безопасности в выходные отменить все массовые мероприятия в Татарстане.

Казань атаковали беспилотники типа «Лютый», утверждает «Коммерсант», оценивая дальность полета такого БПЛА с боевой частью до 50 кг примерно 1000 км.

«Всего же очевидцы стали свидетелями восьми прилетов в Казани. Один беспилотник самолетного типа был поражен средствами ПВО в небе и взорвался. Остальные, похоже, достигли целей», — констатирует издание.

По его данным, нескольким жильцам поврежденных многоэтажных жилых домов пришлось обратиться к врачам с порезами от вылетевших стекол. СКР расследует уголовное дело о теракте, пишет «Коммерсант».

Накануне утром Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. Погиб один человек, ранены более 10. В центре города были значительные разрушения.

Днем ракетному обстрелу подвергся город Рыльск в Курской области, жертвами которого, по уточненным данным, стали пять человек. Информация врио губернатора о погибшем ребенке не подтвердилась.

С начала войны России против Украины Татарстан уже не раз подвергался атакам дронов.