США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

Истребитель был сбит "дружественным огнем", когда США наносили авиаудары по позициям йеменских хуситов. Пилоты живы, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

Как пишет издание, американский истребитель был сбит крейсером USS Gettysburg ВМС США. Инцидент произошел накануне, 22 декабря.

"Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и поразил самолет F/A-18, взлетавший с авианосца USS Harry S. Truman", - пишет издание со ссылкой на сообщение Центрального командования США.

Отмечается, что оба пилота катапультировались и найдены живыми. Один из них получил незначительные травмы.

Как именно военные могли принять F/A-18 за вражеский самолет, пока не понятно, пишет издание. Однако ЧП свидетельствует о том, что Красное море остается опасным для судоходства из-за продолжающихся атак хуситов, несмотря на действия международной коалиции во главе с США.

Ранее сообщалось, что авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения в столице Йемена. Позднее в центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.

Отмечается, что новые удары последовали после того, как в субботу утром хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в результате которого получили ранения 14 человек. Ракета разорвалась на детской площадке на юге Тель-Авива - в районе плотной жилой застройки.

До этого израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, находящимся под контролем проиранского движения хуситов. Израиль нанес удар по Йемену после нового пуска ракеты, сбитой недалеко от Тель-Авива.