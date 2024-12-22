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Протестующие в Грузии прошли в танце к парламенту (фото, видео)

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Протесты в Грузии
Протесты в Грузии. Фото: Anadolu/Getty Images

Демонстранты в Грузии хотят новых парламентских выборов и возвращения к курсу на евроинтеграцию. Они исполнили на проспекте Руставели танец "Хоруми", передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, протестующие в Грузии вечером в субботу, 21 декабря, устроили необычную акцию: они прошли к зданию  парламента в Тбилиси, исполняя старинный грузинский боевой танец "Хоруми".

Протесты в Грузии
Протесты в Грузии. Фото: Anadolu/Getty Images

Отмечается, что таким образом демонстранты хотели привлечь внимание к своему требованию отменить результаты состоявшихся 26 октября парламентских выборов, которые они считают сфальсифицированными.

Протесты в Грузии
Протесты в Грузии. Фото: Anadolu/Getty Images

Другое их требование, как пишет издание - освобождение задержанных на протяжении последних недель протестующих. Автолюбители, в свою очередь, выражали поддержку танцующим сигналя. 

Протесты в Грузии
Протесты в Грузии. Фото: Anadolu/Getty Images

Недавно в Грузии протестующие устроили игру в "футбол" перед зданием парламента.

Напомним, избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Его кандидатуру поддержали 224 человека.

Еще до объявления результатов голосования выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися. Несмотря на это, с утра перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходят акции протеста. Сообщалось, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась у здания парламента, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".

До этого мы писали, что впервые в истории Грузии президента избирал не народ, а специальная коллегия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203293-protestuyushchie-v-gruzii-proshli-v-tance-k-parlamentu-foto-video/

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