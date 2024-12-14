В Грузии протестующие устроили игру в "футбол" перед зданием парламента (видео)

В Тбилиси продолжается митинг у здания парламента Грузии, где завершилось голосование по выборам президента, которым избрали Михаила Кавелашвили.

По сообщению РИА Новости, протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели перед зданием парламента Грузии, где ежедневно проходят акции протеста.

"Тем не менее обстановка спокойная: протестующие держат плакаты, свистят в свистки, играют в футбол. Сейчас тут около тысячи человек, часть протестующих также гуляет по проспекту или греется в соседних кафе", - пишет издание.

В район парламента стянуты большие силы полиции, в частности, их машины практически полностью заполнили соседнюю площадь Свободы.

Информацию о том, что протестующие играют в футбол, подтверждает и издание Jam News в соцсети X. На кадрах видно, как люди играют в футбол перед зданием парламента в Тбилиси.

"Это отсылка к бывшему футболисту Михаилу Кавелашвили", - сказано в публикации.

Как пишет Deutsche Welle, многие участники акции пришли с дипломами, намекая на то, что у Кавелашвили нет высшего образования (у всех предыдущих президентов оно было).

"Некоторые демонстранты принесли футбольные мячи и, призвав Кавелашвили выйти поиграть с ними, заявили, что он такой же президент, как они - футболисты", - пишет издание.

Напомним, избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Его кандидатуру поддержали 224 человека.

Еще до объявления результатов голосования выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися. Несмотря на это, с утра перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходят акции протеста. Сообщалось, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась у здания парламента, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".

До этого мы писали, что впервые в истории Грузии президента избирал не народ, а специальная коллегия.