Город Рыльск в Курской области попал под ракетный обстрел

По предварительным данным, шесть человек, в том числе ребенок, погибли в результате ракетного удара по Рыльску в Курской области, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Он утверждает, что ВСУ обстреляли город из РСЗО HIMARS. Украина сообщения об атаке не комментировала.

Город попал под обстрел около 15:30 по местному времени. «Повреждены дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГС, а также окна в трех многоквартирных домах. Пострадали несколько частных домов и порядка 15 автомобилей», — написал Хинштейн в телеграме.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — добавил он. По словам Хинштейна, еще пять человек госпитализированы в областную больницу.

Врио губернатора, недавно назначенный на этот пост как кризисный менеджер, утверждает, что во время массированного ракетного удара по Рыльску российская ПВО сбила несколько ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Украинская сторона не комментировала сообщения об ударе по Рыльску, Би-би-си не может их независимо подтвердить. Минобороны России также пока не делало заявлений об обстреле Рыльска.

Связанные с силовиками российские телеграм-каналы днем публиковали кадры из города, на которых были видны горящие частные дома.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, утверждая, что в качестве целей ВСУ «выбрали гражданские объекты».

Россия утром в пятницу нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. В результате отражения атаки пострадали здания в центре города. Погиб один человек, 13 ранены, сообщили власти. Минобороны России назвало удар ответом на обстрел Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow.

В прошлую пятницу российские военные нанесли комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры Украины, назвав его ответом на удар ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

Рыльск — районный центр, в нем живет чуть менее 15 тысяч человек, отмечает «Коммерсант». Город находится примерно в 30 км от границы с Украиной, от него около 70 км до Суджи.

ВСУ заняли часть Курской области, в том числе приграничный город Суджа, во время вторжения на территорию России, которое началось 6 августа.

Российский президент Владимир Путин накануне не смог назвать сроки, в которые российская армия собирается отвоевать захваченную часть Курской области. Он счел это нецелесообразным с точки зрения военной тактики.

Издание РБК связалось с жителями Рыльска, которые описали ракетную атаку.

«Это были точечные удары по скоплениям людей — по ДК, по школе, где солдаты были, по автостанции», — сказал изданию местный житель Константин.

Часть «прилетов» была в районе филиала Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, один снаряд попал в крышу здания, пишет РБК. Напротив колледжа стоит двухэтажное здание, в котором располагается гостиница, а также пункты выдачи заказов Ozon, СДЭК и Wildberries.

Очевидец Ольга, которая находилась в гостинице, рассказала изданию, что спряталась в душе и держала дверь руками: «Это так резко произошло, так неожиданно, я думала, уже все. Это было так страшно».

Рыльск почти полностью остался без света, в многоэтажках свет горит в единичных окнах, передает корреспондент ТАСС.

Ответ на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.