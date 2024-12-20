Украина подверглась массированному ракетному удару (фото, видео)

Киев и окрестности украинской столицы утром в пятницу, 20 декабря, подверглись массированному удары. Сообщается о пострадавших и погибшем, а также о разрушениях.

В Тelegram-канале Киевской городской государственной администрации сообщили, что в результате атаки погиб один человек, 11 пострадали (пять были госпитализированы, а остальным медики оказали помощь на месте).

Издание РБК-Украина со ссылкой на государственную службу чрезвычайных ситуаций пишет о последствиях удара:

Голосеевский район - сгорело пять автомобилей, повреждена газовая труба, ликвидирован пожар в бизнес-центре. Сейчас также проводится подготовка к разбору завалов;

- сгорело пять автомобилей, повреждена газовая труба, ликвидирован пожар в бизнес-центре. Сейчас также проводится подготовка к разбору завалов; Шевченковский район - ликвидирован пожар в административном здании. Продолжаются работы по разборке конструкций;

- ликвидирован пожар в административном здании. Продолжаются работы по разборке конструкций; Печерский район - ликвидированы пожары автомобиля и гаража.

К работе привлечены 120 спасателей и более 30 единиц техники.

Как пишет DW, в Киеве прозвучало минимум шесть взрывов минувшим утром.

Тогда мэр Киева Кличко заявлял, что обломки сбитых ракет упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

В свою очередь Минобороны РФ подтвердило нанесение ударов по территории Украины.

В ведомстве заявили, что сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Издание УНИАН пишет, что был нанесен удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и 65-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.

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