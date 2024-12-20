Вето наложено на новый закон о хиджабах в Иране

В Иране отложен новый закон о хиджабах - вето на него наложил и не поддержал инициативу иранского парламента президент Ирана Масуд Пезешкян, передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.

В Иране решили не ужесточать наказания за нарушения исламского дресс-кода, опасаясь протестов. Речь идет об обязательном ношении местными женщинами хиджабов в общественных местах.

При этом отказ носить хиджаб уже карается в Иране штрафами и тюремным заключением. Однако с введением нового закона планировалось увеличить суммы штрафов и ужесточить уголовную ответственность.

По данным издания, инициативу местного парламента ужесточить правила ношения хиджабов не поддержал президент Ирана Масуд Пезешкян, воспользовавшийся правом вето.

Отмечается, что в стране опасаются новых протестов после принятия данного закона.

Напомним, весной прошлого года, как сообщает Русская служба BBC, в Иране начали устанавливать в общественных местах камеры наблюдения, при помощи которых они будут идентифицировать женщин, не носящих хиджаб и таким образом нарушающих исламский дресс-код.

Отмечалось, что обнаруженным и идентифицированным таким образом "нарушительницам" будут отправлять текстовые сообщения с предупреждением о последствиях. По словам иранских правоохранительных органов, это поможет предотвратить "сопротивление закону о ношении хиджаба".

Позже стало известно, что на улицы иранских городов вернулся "Назидательный патруль", исламская полиция нравов, которая в первую очередь следит за соблюдением дресс-кода женщинами. Неподчинение грозит арестом, штрафом и прочими неприятностями.

Сообщается, что полиция нравов приостановила деятельность после массовых протестов, вызванных смертью девушки Махсы Амини.

Амини была арестована полицией нравов в сентябре 2022 года за неправильное ношение хиджаба и скончалась, как утверждают ее родные и активисты, после избиения. Тогда общественная реакция на ее смерть явно застала власти врасплох.

На протяжении двух месяцев по всему Ирану проходили массовые протесты под девизом "Женщины, жизнь, свобода", на которые молодые иранки выходили без головных уборов. Акции солидарности прошли по всему миру, а в самом Иране к ним присоединились представители социальных и политических элит, которые ранее по этому вопросу никак не высказывались. Протесты были жестко подавлены властями.

Правозащитные организации заявляли, что более 500 демонстрантов было убито и около 20 тысяч арестовано.

Недавно сообщалось, что студентка университета Азад в Тегеране сняла одежду и прошлась по кампусу из-за преследования за неправильное ношение хиджаба. Это случилось после того, как она подверглась притеснениям за неправильное ношение хиджаба со стороны членов военизированного формирования "Басидж", которые сорвали с нее платок и одежду.

Тогда же сообщалось, что в парламенте Ирана рассматривается закон, ужесточающий правила ношения хиджаба и его одобрил Совет стражей Конституции.