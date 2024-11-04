В Иране студентка разделась в знак протеста (видео)

Студентка университета Азад в Тегеране сняла одежду и прошлась по кампусу из-за преследования за неправильное ношение хиджаба, передает NUR.KZ со ссылкой на Iran International.

Как сообщает местное издание, видео с места инцидента распространяется в социальных сетях. На кадрах девушка в нижнем белье ходит по двору Научно-исследовательского отдела университета.

Есть еще одно видео, на котором несколько мужчин заталкивают девушку в автомобиль и увозят. Сообщается, что студентку арестовали.

Как сообщил представитель университета Амир Махджуб, мотивы такого поведения девушки выясняются.

По данным издания, девушка разделась после того, как подверглась притеснениям за неправильное ношение хиджаба со стороны членов военизированного формирования "Басидж", которые сорвали с нее платок и одежду.

Во время ареста девушку избили, в том числе ударили головой о дверь машины, на шинах которой заметили кровь, пишет издание.

Отмечается также, что с апреля на улицах городов Ирана увеличилось количество сотрудников "Басидж", которые следят за правильным ношением хиджаба, а местные учебные заведения внедрили технологии распознавания лиц на входе, чтобы не пропускать студенток, чей внешний вид не соответствует правилам.

В парламенте Ирана сейчас, по данным издания, рассматривается закон, ужесточающий правила ношения хиджаба. Его уже одобрил Совет стражей Конституции.

Весной прошлого года, как сообщает Русская служба BBC, в Иране начали устанавливать в общественных местах камеры наблюдения, при помощи которых они будут идентифицировать женщин, не носящих хиджаб и таким образом нарушающих исламский дресс-код.

Отмечалось, что обнаруженным и идентифицированным таким образом "нарушительницам" будут отправлять текстовые сообщения с предупреждением о последствиях. По словам иранских правоохранительных органов, это поможет предотвратить "сопротивление закону о ношении хиджаба".

Позже стало известно, что на улицы иранских городов вернулся "Назидательный патруль", исламская полиция нравов, которая в первую очередь следит за соблюдением дресс-кода женщинами. Неподчинение грозит арестом, штрафом и прочими неприятностями.

Сообщается, что полиция нравов приостановила деятельность после массовых протестов, вызванных смертью девушки Махсы Амини.

Амини была арестована полицией нравов в сентябре 2022 года за неправильное ношение хиджаба и скончалась, как утверждают ее родные и активисты, после избиения. Тогда общественная реакция на ее смерть явно застала власти врасплох.

На протяжении двух месяцев по всему Ирану проходили массовые протесты под девизом "Женщины, жизнь, свобода", на которые молодые иранки выходили без головных уборов. Акции солидарности прошли по всему миру, а в самом Иране к ним присоединились представители социальных и политических элит, которые ранее по этому вопросу никак не высказывались. Протесты были жестко подавлены властями.

Правозащитные организации заявляли, что более 500 демонстрантов было убито и около 20 тысяч арестовано.

Несмотря на явное недовольство консервативных кругов общества и сторонников жесткой линии, многие женщины даже после подавления демонстраций не перестали ходить с непокрытой головой.