Иран устанавливает "умные камеры" для выявления женщин без хиджаба

Женщины на улицах Ирана. Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Власти Ирана сообщили, что начали устанавливать в общественных местах камеры наблюдения, при помощи которых они будут идентифицировать женщин, не носящих хиджаб и таким образом нарушающих исламский дресс-код.

Как сказано в заявлении полиции Ирана, обнаруженным и идентифицированным таким образом "нарушительницам" будут отправлять текстовые сообщения с предупреждением о последствиях. По словам иранских правоохранительных органов, это поможет предотвратить "сопротивление закону о ношении хиджаба".

Для идентификации женщин власти намерены использовать "умные" камеры и другие технические средства.

Власти России также активно используют камеры внешнего наблюдения для поиска оппозиционеров и нарушителей закона. Большая сеть таких камер установлена в числе прочего в московском метро.

Иран решил использовать "умные" камеры на фоне массовых акций протеста, охвативших страну в прошлом году. Они были вызваны смертью Махсы Амини, которая умерла после ареста по обвинению в нарушении правил ношения хиджаба. Оппозиционеры считают, что Амини погибла в результате побоев, власти эти обвинения отрицают.

После смерти Амини все больше женщин, особенно в крупных городах, отказываются от хиджаба, несмотря на риск ареста.

С декабря тысячи протестующих в Иране были арестованы, а четверо казнены.

Согласно действующему в Иране закону, женщины обязаны закрывать волосы хиджабом (головным платком). Это правило было введено после Исламской революции 1979-го года. Женщинам, нарушившим закон, грозит штраф или арест.

В субботнем заявлении полиции хиджаб описывается как "одна из цивилизационных основ иранской нации". Власти также призывают владельцев местных компаний помогать соблюдению правил и проводить "тщательные проверки".

Нападения на женщин без хиджаба

В Иране нередко происходят нападения на женщин, которые появляются в общественных местах без хиджаба.

На прошлой неделе в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина обливает йогуртом двух женщин без хиджаба. Впоследствии эти женщины были арестованы как нарушительницы исламского дресс-кода. Мужчина также был арестован.

В прошлую субботу президент Ирана Ибрагим Раиси повторил, что иранские женщины должны носить хиджаб, поскольку это их обязанность перед религией.

Однако глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил в пятницу, что массовые репрессии - это, возможно, не лучший способ побудить женщин следовать правилам.

"Проблемы культуры должны решаться культурными средствами, - сказал он. - Если мы хотим решать такие проблемы при помощи арестов и тюремных заключений, затраты возрастут, но мы не увидим желаемой эффективности".

Новые случаи отравлений в школах

Между тем, в субботу вновь поступили сообщения о том, что в нескольких школах в Иране девочки опять были отравлены неизвестным газом.

Первые такие случаи были зафиксированы несколько месяцев назад, и с тех пор пострадали тысячи школьниц, десятки попали в больницы с респираторными проблемами, тошнотой, учащенным сердцебиением и онемением конечностей.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что виновные должны быть сурово наказаны.

Однако многие иранцы не исключают, что за отравлениями стоят исламские фундаменталисты. Они задаются вопросом, не является ли нападение на молодых девушек "расплатой" за их значительную роль в антиправительственных протестах.

Многие также предположили, что эти нападения - дело рук сторонников жесткой линии, которые пытаются перенять тактику афганских талибов и нигерийской "Боко Харам" (обе организации признаны террористическими в России и запрещены) - запугать родителей, чтобы те перестали отправлять дочерей в школы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016022-iran-ustanavlivaet-umnye-kamery-dlya-vyyavleniya-zhenschin-bez-hidzhaba/