Еще одно известное издание назвало Трампа человеком года

Журнал Financial Times вслед за Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года. В материале журнал назвал возвращение Трампа "самым драматичным" в истории США, передает NUR.KZ.

Financial Times сделала Трампа своим "Человеком года" в 2016 году. В этом году Трамп снова стал выбором FT из-за примечательного характера его возвращения к власти. По мнению редакции журнала, возвращение Трампа "является самым драматичным в современной истории США — и, возможно, с момента основания республики".

"20 января 2021 года Дональд Трамп поднялся на борт Air Force One, как большинство людей посчитало, в последний раз. Он возвращался в Палм-Бич. Двумя неделями ранее он помог спровоцировать нападение толпы на Капитолий — первое нападение на законодательный орган Америки с тех пор, как его подожгли британские войска во время войны 1812 года", - пишут авторы, вспоминая обстоятельства ухода Трампа с поста.

Отмечается, что на тот момент даже некоторые из ранее преданных сторонников Трампа отвернулись от него, и "большая часть Америки и мира согласилась с утверждением Джо Байдена о том, что президентство Трампа было "ненормальным моментом".

Теперь "Трамп 2.0", по выражению авторов, обещает новую эру всеобщего дерегулирования и снижения налогов.

"За рубежом Трамп также обещает новое иконоборчество. Для так называемой "оси потрясений" Китая, России, Ирана и Северной Кореи возвращение Трампа может стать шансом поколения, хотя он остается непредсказуемым. Трамп видит мир как джунгли, в которых США были оседланы нахлебниками-союзниками. Будущее НАТО висит на волоске", - пишут авторы, и цитируют одного из соратников новоизбранного президента.

"Мы живем в эпоху Трампа. Историки будут оглядываться на 2024 год как на смену эпохи, как они это делали с [выборами] 1932 года, когда вступил в силу Новый курс Рузвельта, или с 1968 годом, когда Ричард Никсон породил новых правых", — говорит Роджер Стоун, давний политический и деловой соратник Трампа, который знает его с конца 1970-х годов.

"Вопрос о том, насколько более разрушительным будет следующий срок Трампа, трудно оценить. (...) Есть веские основания полагать, что Трамп будет мстить своим внутренним противникам", - отмечается в статье. Однако существуют и противоположные мнения. Так, Сьюзи Уайлс, руководитель его предвыборной кампании 2024 года и будущий глава аппарата Белого дома, заявляет, что "возмездием" Трампа станет сильная экономика.

"Со временем многие сильные чувства ушли", — говорит она. Хотя Уайлс близка к Трампу, ее мнение остается в меньшинстве, отмечают авторы.

"Приближаясь к девятому десятку, Трамп находится в нетрадиционном возрасте, чтобы председательствовать над изменением мирового порядка и перестройкой политики США. Степень грядущего радикализма Трампа дома и за рубежом все еще остается предметом догадок", - резюмируется в статье.

Напомним, неделю назад журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года. В материале журнал назвал его "самым могущественным человеком в мире".

Отметим, Дональд Трамп вошел в историю США, став вторым президентом, вернувшимся на пост главы государства после проигрыша на прошлых выборах.

Добавим, в прошлом году человеком года была названа певица Тейлор Свифт.