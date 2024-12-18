Двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с грузовым в России (фото, видео)

Столкновение грузового состава с пассажирским поездом произошло сегодня в Мурманской области России - подробности сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре РФ, передает NUR.KZ.

"По предварительным данным, 18 декабря 2024 года на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск - Санкт-Петербург", - заявили в ведомстве.

️Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, добавили в надзорном органе.

По информации МЧС РФ, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда.

Произошедшее уточнили в РДЖ - там сообщили, что при прибытии на станцию Княжая произошло боковое столкновение пассажирского поезда с вагонами грузового поезда.

По данным РИА Новости, губернатор Андрей Чибис рассказал, что на место столкновения двух поездов на юге Мурманской области в общей сложности выехали семь бригад скорой помощи.

По информации ТАСС, в результате произошедшего пострадали восемь человек. Также издание пишет, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Тем временем источники издания заявили, что неисправность грузового поезда стала причиной столкновения с пассажирским составом.

Отметим, что не так давно в Казахстане тоже произошло несколько ЧП со сходом вагонов поездов.

Например, 9 октября в 17:40 на станции Сурган участка Есиль - Кушмурун Акмолинской области был допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда. Никто не пострадал.

Позже в КТЖ сделали заявление по поводу произошедшего ЧП.

А 3 ноября в 03:45 на частном подъездном пути АО "Шубарколь Комир" станции Шубарколь произошел сход с рельсов 3 грузовых вагонов. Составом управляла локомотивная бригада частной компании.