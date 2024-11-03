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Вагоны сошли с рельсов в Карагандинской области (фото)

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Вагон, сошедший с рельсов
Вагон. Фото: t.me/PR_KTZh

Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов на территории Карагандинской области сегодня ночью. Происшествие не повлияло на движение других поездов, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

3 ноября в 03:45 на частном подъездном пути АО "Шубарколь Комир" станции Шубарколь произошел сход с рельсов 3 грузовых вагонов, сообщается в Telegram-канале КТЖ.

Отмечается, что составом управляла локомотивная бригада частной компании. Событие не повлияло на движение других поездов.

Напомним, что 9 октября в 17:40 на станции Сурган участка Есиль - Кушмурун Акмолинской области был допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда. Никто не пострадал.

Перед этим, в июне, в Туркестанской области на сложном участке перегона произошел сход грузовых вагонов. Видео с места происшествия появилось в Сети, на нем видно, что от некоторых вагонов шел дым. Для ликвидации ЧП были направлены специалисты из Шымкента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2182229-vagony-soshli-s-relsov-v-karagandinskoy-oblasti-foto/

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