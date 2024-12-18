"Чтобы не было конфликта интересов": почему Садыр Жапаров снял с должности Акылбека Жапарова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объяснил, почему снял с должности бывшего главу кабмина КР Акылбека Жапарова, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

На заседании Жогорку Кенеша президент Кыргызстана Садыр Жапаров объяснил, почему снял с должности бывшего главу кабмина КР Акылбека Жапарова.

По его словам, это сделано, чтобы не было конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела в отношении руководства и сотрудников Налоговой службы.

"Нас сильно расстроили негативные проявления в налоговой системе. Стали известны махинации, связанные с акцизными марками. Эта отрасль была на контроле Акылбека Усенбековича, соответственно, можно было остановить незаконные действия. Я вынужден был отстранить его от должности из-за расследуемого уголовного дела в отношении руководства ГНС, чтобы устранить конфликт интересов", — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, 16 декабря стало известно, что предыдущий глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров ушел с поста. СМИ сообщали, что он написал заявление по собственному желанию.

Акылбек Жапаров с 1 июня по 12 октября 2021 года был заместителем председателя кабинета министров. Совмещал должность с руководством Министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021 года стал председателем кабмина и руководил администрацией президента Кыргызстана.

После этого Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева, до этого работавшего первым заместителем председателя, исполняющим обязанности председателя кабинета министров. Сегодня, 18 декабря, Адылбек Касымалиев был назначен председателем кабинета министров страны.