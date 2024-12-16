Адылбек Касымалиев временно возглавит правительство Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте президента Кыргызской Республики, Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции КР Касымалиев Адылбек Алешович назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики – руководителя администрации президента, и он освобожден от ранее занимаемой должности.

Кандидатура Адылбека Касымалиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность председателя кабинета министров Кыргызской Республики – руководителя администрации президента Кыргызской Республики.

Напомним, сегодня, 16 декабря, глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров ушел с поста. СМИ сообщают, что он написал заявление по собственному желанию.

Добавим, согласно информации на официальном сайте кабинета министров Кыргызской Республики, Адылбек Касымалиев начал карьеру в НИИ экономики и экономико-математических методов планирования Госплана Киргизской ССР, после чего работал в Финансовой службе дорожно-строительного батальона, далее – в Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

В 2015-2018 годах занимал пост министра финансов Кыргызской Республики, далее работал в администрации "Фонд социального партнерства по развитию регионов".

В 2021 был заместителем руководителя администрации президента КР.

В 2022 занимал пост исполняющего обязанности первого заместителя председателя кабмина.

С 20 июня 2022 года – первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики.