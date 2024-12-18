Садыр Жапаров назначил нового главу кабмина Кыргызстана
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева председателем кабинета министров страны, передает NUR.KZ.
Как сообщается на официальном сайте президента Кыргызской Республики, Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Адылбек Касымалиев назначен председателем кабинета министров – руководителем администрации президента.
Кроме того, он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.
Напомним, 16 декабря стало известно, что предыдущий глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров ушел с поста. СМИ сообщали, что он написал заявление по собственному желанию.
После этого Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева исполняющим обязанности председателя кабинета министров.
Добавим, что согласно информации на официальном сайте кабинета министров Кыргызской Республики, Адылбек Касымалиев в предыдущие годы работал заместителем руководителя администрации президента страны, после чего был и.о. первого заместителя председателя кабмина.
С 20 июня 2022 года занимал должность первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2201810-sadyr-zhaparov-naznachil-novogo-glavu-kabmina-kyrgyzstana/