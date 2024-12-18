Садыр Жапаров назначил нового главу кабмина Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева председателем кабинета министров страны, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте президента Кыргызской Республики, Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Адылбек Касымалиев назначен председателем кабинета министров – руководителем администрации президента.

Кроме того, он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.

Напомним, 16 декабря стало известно, что предыдущий глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров ушел с поста. СМИ сообщали, что он написал заявление по собственному желанию.

После этого Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева исполняющим обязанности председателя кабинета министров.

Добавим, что согласно информации на официальном сайте кабинета министров Кыргызской Республики, Адылбек Касымалиев в предыдущие годы работал заместителем руководителя администрации президента страны, после чего был и.о. первого заместителя председателя кабмина.

С 20 июня 2022 года занимал должность первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики.