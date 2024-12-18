Убийство генерала Кириллова в Москве: задержан гражданин Узбекистана

Задержан подозреваемый в совершении теракта в Москве, в результате которого погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, передает NUR.KZ со ссылкой на Следком России.

"Следователями Главного следственного управления СК России во взаимодействии с ФСБ и МВД России задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 года рождения, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Отмечается, что по их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство.

"Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - отмечается в сообщении.

За совершение этого преступления, как утверждают в Следственном комитете, исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания.

Сейчас, по данным СК РФ, устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления.

Напомним, возле жилого дома в Москве рано утром во вторник, 17 декабря, произошел взрыв, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник.

Как сообщает Русская служба BBC, источники в СБУ заявили, что это была операция украинской спецслужбы.

Русская служба BBC также сообщала, чем известен убитый в Москве генерал Кириллов.