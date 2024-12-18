Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Убийство генерала Кириллова в Москве: задержан гражданин Узбекистана

Опубликовано:

Место проишествия
Место проишествия. Фото: Anadolu/Getty Images

Задержан подозреваемый в совершении теракта в Москве, в результате которого погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, передает NUR.KZ со ссылкой на Следком России.

"Следователями Главного следственного управления СК России во взаимодействии с ФСБ и МВД России задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 года рождения, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Отмечается, что по их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство.

"Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - отмечается в сообщении.

За совершение этого преступления, как утверждают в Следственном комитете, исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания.

Сейчас, по данным СК РФ, устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления.

Напомним, возле жилого дома в Москве рано утром во вторник, 17 декабря, произошел взрыв, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник.

Как сообщает Русская служба BBC, источники в СБУ заявили, что это была операция украинской спецслужбы.

Русская служба BBC также сообщала, чем известен убитый в Москве генерал Кириллов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2201667-ubiystvo-generala-kirillova-v-moskve-zaderzhan-grazhdanin-uzbekistana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie