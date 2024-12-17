Взрывчатка в самокате: в Москве погиб начальник российских войск химзащиты (фото, видео)

Взрыв произошел сегодня утром в Москве - в результате произошедшего погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, передает NUR.KZ со ссылкой на СК РФ.

Отмечается, что Кириллов являлся начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации.

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате взрыва погибли два человека.

"На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - заявили в следственном комитете.

По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело.

По информации сайта Минобороны РФ, Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1987 году поступил в Костромское высшее военное командное училище химической защиты, которое окончил с отличием в 1991-м.

С 2009 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил России, а осенью 2014 года был назначен начальником Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

С 2017 года был начальником войск РХБ защиты Вооруженных Сил России.