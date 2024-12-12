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Трамп назначит невесту сына послом США в Греции

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Кимберли Гилфойл и Дональд Трамп-младший
Кимберли Гилфойл и Дональд Трамп-младший. Фото: Joe Raedle/Getty Images

Дональд Трамп заявил, что назначит телеведущую Кимберли Гилфойл, помолвленную с Дональдом Трампом-младшим, послом США в Греции. При это СМИ пишут, что пара рассталась.

О своем решении назначить Гилфойл послом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Избранный президент США заявил, что Гилфойл была его "близким другом и соратником в течение многих лет".

"Ее большой опыт и лидерство в области права, медиа и политики, а также острый интеллект делают ее чрезвычайно квалифицированной для представления Соединенных Штатов и защиты их интересов за рубежом", – добавил он.

55-летняя Гилфойл с 2020 года была помолвлена с 46-летним Дональдом Трампом-младшим, но теперь таблоиды публикуют снимки его прогулок с 38-летней Беттиной Андерсон, называя их отношения романтическими на основании того, что они держатся за руки.

О разрыве помолвки Трампа-младшего и телеведущей якобы планируется сообщить уже после инаугурации избранного президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199299-tramp-naznachil-byvshuyu-nevestu-syna-poslom-ssha-v-grecii/

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