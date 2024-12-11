NYP: Трамп давит на губернатора Флориды, чтобы сделать свою невестку сенатором

Издание New York Post пишет, что Дональд Трамп оказывает давление на губернатора Флориды Рона Десантиса, чтобы тот назначил Лару Трамп на пост сенатора, передает NUR.KZ.

Как пишет издание, по планам Трампа его невестка Лара должна занять место уходящего сенатора-республиканца Марко Рубио, представляющего Флориду. Изданию об этом сообщил источник, близкий к самому Трампу.

"Новый президент, который в переходный период будет находиться на своем курорте в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), поговорил с губернатором Флориды и уже замолвил словечко за жену своего второго сына Эрика Трампа", - говорится в материале.

Отмечается, что у Лары Трамп действительно есть шансы занять кресло сенатора. Кроме того, как пишет издание, она не скрывает своего желания сделать это.

Отмечается, что 42-летняя Лара Трамп на этой неделе ушла с поста сопредседателя Национального комитета Республиканской партии и заявила, что она на 100% рассмотрит возможность занять место Рубио, если его утвердят на пост госсекретаря Трампа.

К слову, стать сенатором Лара пыталась и в 2020 году, но тогда Дональд Трамп проиграл выборы.

Тогда сообщалось, что Лара Трамп - бывший личный тренер и телевизионный продюсер, вышла замуж за Эрика Трампа в 2014 году и работала старшим советником кампании Трампа в 2020 году.

"Она очень харизматична, хорошо разбирается в политике и имеет естественный инстинкт политика. В частности, в Северной Каролине ее имя стало нарицательным, и люди ее знают. Она очень много работала над кампанией и принимала активное участие в принятии множества решений", - характеризовали Лару в окружении Трампа.

Напомним, в начале месяца стало известно, что Трамп назначил в свою администрацию двух своих сватов. Массад Булос (свекор дочери Трампа от второй жены Марлы Мейплз — Тиффани) станет старшим советником президента по арабским и ближневосточным делам, а свекор старшей дочери Трампа — Иванки — Чарльз Кушнер займет пост посла США во Франции.