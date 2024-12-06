Сирийские повстанцы вошли в Хаму — второй крупный город после захвата Алеппо

Сирийские повстанцы заявили, что в четверг вошли в город Хама. Военные сообщили об отступлении из ключевого города после интенсивных столкновений. На прошлой неделе повстанцы, ключевую роль среди которых играют исламисты, заняли город Алеппо — это произошло впервые с 2016 года.

Хама — это треть пути от Алеппо до столицы — Дамаска; город оставался под контролем правительственных сил с начала гражданской войны в Сирии.

Командир повстанцев Хасан Абдул Гани утром в четверг опубликовал в соцсетях сообщение о том, что повстанцы начали проникать в Хаму и продвигаются по нескольким маршрутам к ее центру.

Позже Гани заявил в соцсети X, что из центральной тюрьмы Хамы освобождены сотни заключенных, сообщает агентство Reuters.

Телеканал Al Jazeera показал кадры, на которых повстанцы встречаются с мирными жителями у дорожной развязки в городе. На других кадрах повстанцы перемещаются по Хаме на военных машинах и мопедах.

Сирийская армия поначалу назвала сообщения о том, повстанцы вошли в какой-либо городской район Хамы, не соответствующими действительности. В заявлении говорилось, что военные остаются на окраинах города за «неприступными» оборонительными линиями.

Однако уже вскоре армия признала, что город перешел к повстанцам. В новом сообщении говорится, что после интенсивных столкновений армейские подразделения вынуждены были передислоцироваться за пределы Хамы — «чтобы сохранить жизни мирных жителей и предотвратить городские бои», говорится в заявлении.

На прошлой неделе повстанцы заняли крупнейший город страны Алеппо и с тех пор продвигаются на юг к Дамаску из своего анклава в провинции Идлиб, заняв во вторник стратегические возвышенности к северу от Хамы.

Хама оставалась под контролем правительства на протяжении всей гражданской войны, которая началась в 2011 году с протестов против президента Башара Асада. Его падение вызовет шок в Дамаске и у российских и иранских союзников Асада, отмечает Reuters.

Хама — это треть пути от Алеппо до Дамаска, ее захват открывает дорогу к еще одному крупному городу Хомс, который находится на пересечении путей, соединяющих самые густонаселенные регионы Сирии.

В Хаме, месте исламистского восстания, подавленного династией Асада в 1982 году, в среду был отключен интернет, а улицы опустели, рассказал собеседник Reuters, чья семья осталась в городе.

Успех повстанцев признают и российские провоенные блогеры. «В Хаме все действительно очень плохо, даже если делить заявки боевиков на два или три. Даже сирийские околоофициальные паблики подтверждают продвижения боевиков на восточной окраине, да и к западу все отнюдь не гладко», — комментирует телеграм-канал «Рыбарь» (1,3 млн подписчиков).

Возобновление полномасштабной гражданской войны в Сирии после многих лет может еще больше дестабилизировать ближневосточный регион.

Самой мощной повстанческой группировкой в Сирии является воинствующая суннитская исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», в прошлом подразделение «Аль-Каиды», (обе запрещены и признаны террористической в России и многих других странах). Лидер ХТШ Абу Мухаммад аль-Голани пообещал защищать религиозные меньшинства Сирии и призвал население отвернуться от Асада, но многие по-прежнему боятся повстанцев, пишет Reuters.

В среду Голани посетил историческую цитадель Алеппо, что стало символическим моментом для повстанцев, которые были выдавлены из города армией в 2016 году после месяцев осады и ожесточенных боев — это стало их самым большим поражением в гражданской войне.

Жители Алеппо говорят, что испытывают нехватку продовольствия и топлива, услуги связи были отключены.

В состав повстанческих сил, наступающих на Хаму, входит поддерживаемая Турцией коалиция Сирийская национальная армия, которая удерживает полосу территории вдоль турецко-сирийской границы, сообщали источники среди повстанцев.

Анкара отрицает участие во внезапном вторжении повстанцев в Алеппо на прошлой неделе.

Россия и Иран сыграли решающую роль в успехе Асада в возвращении большей части сирийской территории и всех основных городов в 2015-2020 годах. Сейчас они снова обещают оказать поддержку.

«В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу», — заявил в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Москве «очень внимательно наблюдают» за тем, что происходит в Сирии.

США ранее заявляли, что никаким образом не причастны к внезапному наступлению исламистских повстанцев. По мнению Белого дома, условия для их прорыва были созданы правительством Асада, которое отказывалось «участвовать в политической процессе».

Крах проправительственных сил на севере Сирии в последнюю неделю подчеркивает проблемы, с которыми с тех пор столкнулся альянс Сирии, России и Ирана. Россия с февраля 2022 года сосредоточилась на войне в Украине, а ливанская «Хезболла», которая выступала мощной силой в сирийском конфликте, понесла тяжелые потери в своей собственной войне с Израилем.