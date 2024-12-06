Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Сирийские повстанцы вошли в Хаму — второй крупный город после захвата Алеппо

Опубликовано:

Боевики на улицах Алеппо
Боевики на улицах Алеппо. Фото: Anas Alkharboutli/picture alliance via Getty Images

Сирийские повстанцы заявили, что в четверг вошли в город Хама. Военные сообщили об отступлении из ключевого города после интенсивных столкновений. На прошлой неделе повстанцы, ключевую роль среди которых играют исламисты, заняли город Алеппо — это произошло впервые с 2016 года.

Хама — это треть пути от Алеппо до столицы — Дамаска; город оставался под контролем правительственных сил с начала гражданской войны в Сирии.

Командир повстанцев Хасан Абдул Гани утром в четверг опубликовал в соцсетях сообщение о том, что повстанцы начали проникать в Хаму и продвигаются по нескольким маршрутам к ее центру.

Позже Гани заявил в соцсети X, что из центральной тюрьмы Хамы освобождены сотни заключенных, сообщает агентство Reuters.

Телеканал Al Jazeera показал кадры, на которых повстанцы встречаются с мирными жителями у дорожной развязки в городе. На других кадрах повстанцы перемещаются по Хаме на военных машинах и мопедах.

Сирийская армия поначалу назвала сообщения о том, повстанцы вошли в какой-либо городской район Хамы, не соответствующими действительности. В заявлении говорилось, что военные остаются на окраинах города за «неприступными» оборонительными линиями.

Однако уже вскоре армия признала, что город перешел к повстанцам. В новом сообщении говорится, что после интенсивных столкновений армейские подразделения вынуждены были передислоцироваться за пределы Хамы — «чтобы сохранить жизни мирных жителей и предотвратить городские бои», говорится в заявлении.

На прошлой неделе повстанцы заняли крупнейший город страны Алеппо и с тех пор продвигаются на юг к Дамаску из своего анклава в провинции Идлиб, заняв во вторник стратегические возвышенности к северу от Хамы.

Хама оставалась под контролем правительства на протяжении всей гражданской войны, которая началась в 2011 году с протестов против президента Башара Асада. Его падение вызовет шок в Дамаске и у российских и иранских союзников Асада, отмечает Reuters.

Хама — это треть пути от Алеппо до Дамаска, ее захват открывает дорогу к еще одному крупному городу Хомс, который находится на пересечении путей, соединяющих самые густонаселенные регионы Сирии.

В Хаме, месте исламистского восстания, подавленного династией Асада в 1982 году, в среду был отключен интернет, а улицы опустели, рассказал собеседник Reuters, чья семья осталась в городе.

Успех повстанцев признают и российские провоенные блогеры. «В Хаме все действительно очень плохо, даже если делить заявки боевиков на два или три. Даже сирийские околоофициальные паблики подтверждают продвижения боевиков на восточной окраине, да и к западу все отнюдь не гладко», — комментирует телеграм-канал «Рыбарь» (1,3 млн подписчиков).

Возобновление полномасштабной гражданской войны в Сирии после многих лет может еще больше дестабилизировать ближневосточный регион.

Самой мощной повстанческой группировкой в Сирии является воинствующая суннитская исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», в прошлом подразделение «Аль-Каиды», (обе запрещены и признаны террористической в России и многих других странах). Лидер ХТШ Абу Мухаммад аль-Голани пообещал защищать религиозные меньшинства Сирии и призвал население отвернуться от Асада, но многие по-прежнему боятся повстанцев, пишет Reuters.

В среду Голани посетил историческую цитадель Алеппо, что стало символическим моментом для повстанцев, которые были выдавлены из города армией в 2016 году после месяцев осады и ожесточенных боев — это стало их самым большим поражением в гражданской войне.

Жители Алеппо говорят, что испытывают нехватку продовольствия и топлива, услуги связи были отключены.

В состав повстанческих сил, наступающих на Хаму, входит поддерживаемая Турцией коалиция Сирийская национальная армия, которая удерживает полосу территории вдоль турецко-сирийской границы, сообщали источники среди повстанцев.

Анкара отрицает участие во внезапном вторжении повстанцев в Алеппо на прошлой неделе.

Россия и Иран сыграли решающую роль в успехе Асада в возвращении большей части сирийской территории и всех основных городов в 2015-2020 годах. Сейчас они снова обещают оказать поддержку.

«В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу», — заявил в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Москве «очень внимательно наблюдают» за тем, что происходит в Сирии.

США ранее заявляли, что никаким образом не причастны к внезапному наступлению исламистских повстанцев. По мнению Белого дома, условия для их прорыва были созданы правительством Асада, которое отказывалось «участвовать в политической процессе».

Крах проправительственных сил на севере Сирии в последнюю неделю подчеркивает проблемы, с которыми с тех пор столкнулся альянс Сирии, России и Ирана. Россия с февраля 2022 года сосредоточилась на войне в Украине, а ливанская «Хезболла», которая выступала мощной силой в сирийском конфликте, понесла тяжелые потери в своей собственной войне с Израилем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2196906-siriyskie-povstancy-voshli-v-hamu-vtoroy-krupnyy-gorod-posle-zahvata-aleppo/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Место, где делались карьеры. Что будет с российским контингентом в Сирии За месяц в бригады ВСУ вернулись 6 тысяч военных, оставивших части. При чем тут новый закон? Больше насилия — больше митинги. Репортаж из протестующего Тбилиси

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie