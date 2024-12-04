"Мы боимся, что они заставят нас носить хиджаб". Как живет сирийский Алеппо, снова захваченный исламистами

Всего несколько дней понадобилось вооруженным повстанцам-исламистам, чтобы практически полностью захватить Алеппо — второй по величине город Сирии. Местные жители помнят, как в 2016 году верные Башару Асаду силы при военной поддержке России вернули себе город. Спустя восемь лет российская авиация снова наносит удары по Алеппо.

Несмотря на усталость от режима Асада, многие местные жители опасаются, что исламисты установят в городе куда более строгие порядки. Би-би-си поговорила с жителями Алеппо о том, как сейчас живет город и что может измениться с приходом новой власти.

Имена всех собеседников Би-би-си изменены ради их безопасности.

Неожиданность для всех

Боевики исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической в России, США и ряде стран Европы) и ее союзники захватили авиабазу сирийской армии, несколько населенных пунктов к западу от Алеппо, а затем и практически весь город буквально за считанные дни.

Их наступление началось в среду 27 ноября. В пятницу 29 ноября связанные с повстанцами ресурсы сообщили, что силы группировки входят в Алеппо (служба проверки BBC Verify проверила выложенные ими видео и убедилась, что съемка была сделана в западных районах города).

Затем самолеты российских ВКС ударили по городу — впервые с 2016 года, когда Алеппо был взят под контроль правительственными войсками. Но в субботу 30 ноября верная Башару Асаду сирийская армия признала, что повстанцам удалось захватить значительную часть Алеппо, и объявила о плановом отступлении войск, которые будут «готовиться к контрнаступлению».

Это была одна из самых быстрых и успешных операций оппозиционных Дамаску группировок радикалов. Стремительный переход Алеппо под контроль повстанцев стал неожиданностью как для всего мира, так и для самих сирийцев, в том числе жителей города.

Но 30-летняя Лейла, врач из Алеппо, в разговоре с Би-би-си признается, что больше всего ее удивило не само наступление исламистов, а то, с какой скоростью из города ушли сирийские правительственные силы.

Она с матерью живет на западе Алеппо. Поэтому еще в минувшую пятницу, когда стало известно, что с запада к городу приближаются боевики, Лейла и ее мать спешно перебрались к брату Лейлы в центр Алеппо.

«Наш район был одним из первых, который они [повстанцы] заняли, поэтому мы покинули его и уехали к брату в центр. Мы тогда не знали, что весь Алеппо так быстро окажется под контролем оппозиции, — говорит Лейла Би-би-си. — Это было очень неожиданно. Что странно, они [правительственные силы] сдали город без сопротивления, и теперь Алеппо бомбят!» — возмущается она.

То, что лояльные Асаду силы спешно и без боя покинули Алеппо, подтверждает и представитель базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По его словам, «боевых действий» при отступлении не было, а правительственные здания, полицейские участки и другие здания, где размещались органы власти и правопорядка, «просто опустели».

«Такого прежде никогда не было», — сказал представитель SOHR.

«Безопасных мест больше нет»

Сирийская авиация при поддержке российских ВКС атаковали Алеппо, когда город уже практически перешел под контроль исламистов. 2 декабря Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии отчитался, что за сутки в результате ракетно-бомбовых ударов по провинциям Алеппо, Идлиб и Хама на северо-западе страны были убиты не менее сотни повстанцев. Удары, как утверждает центр, наносились по «местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов, позициям РСЗО и полевой артиллерии, пунктам управления».

Однако, по данным SOHR, как минимум один из ударов в воскресенье 1 декабря пришелся по больнице в Алеппо, где погибли 12 человек. Еще восемь гражданских стали жертвами авиаудара по городу Идлиб, более 50 человек получили ранения.

«Мы прячемся в доме [брата], потому что авиаудары очень сильные, много мирных жителей уже погибло. Безопасных мест в Алеппо больше нет», — рассказывала в воскресенье Лейла.

40-летняя Аиша, еще одна жительница Алеппо, с которой удалось поговорить Би-би-си, рассказывает, что в воскресенье выходила из дома на рынок за покупками, когда военный самолет нанес авиаудар по месту, которое находится в пяти минутах езды от нее.

В понедельник 2 декабря обстановка в городе была спокойнее, чем накануне, говорит Аиша. «Только утром был один удар недалеко от нас», — добавляет она.

Несмотря на авиаудары, ни Аиша, ни Лейла не хотят покидать город. «Я считаю, что все дороги из Алеппо сейчас небезопасны. Мне кажется, лучше пока остаться дома и подождать, посмотреть, как будут развиваться события», — объясняет Лейла.

3 декабря они вместе с матерью вернулись в свой дом на западе Алеппо.

«Это исламисты и террористы»

Не все жители Алеппо решили остаться. 29-летний Мохаммед, который поддерживает Асада, еще в пятницу вечером, когда стало известно, что боевики вошли в Алеппо с запада, собрал вещи и уехал из города через восточные окраины.

Обстановка менялась стремительно, подтверждает он.

«Когда мы ехали, ситуация на дороге была нормальной, она тогда еще находилась под контролем правительства. Но через несколько часов дорога перешла под контроль террористов», — рассказывает он.

Не только Мохаммед считает участников «Хайят Тахрир аш-Шам»* террористами — группировка признана террористической в России, США и некоторых европейских странах. Она была основана еще в 2011 году и поначалу носила название «Джебхат ан-Нусра»*. Тогда она считалась региональным ответвлением «Аль-Каиды». Один из ее сооснователей, Абу Бакр аль-Багдади, впоследствии возглавил «Исламское государство»* (все перечисленные группировки запрещены в России).

В 2016 году лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани публично порвал с «Аль-Каидой», распустил «Джебхат ан-Нусру» и основал новую организацию, которая после слияния с некоторыми другими близкими по идеологии группировками получила название «Хайят Тахрир аш-Шам». К 2020 году она и близкие ей группировки исламистов де-факто контролировали сирийскую провинцию Идлиб на северо-западе страны, где проживает около четырех млн человек.

«Это исламисты и террористы», — убежден Мохаммед.

Сейчас Мохаммед находится в одном из прибрежных городов Сирии, который контролируют верные Асаду войска. Но и здесь Мохаммед не чувствует себя в безопасности: он боится, что власти могут объявить мобилизацию для борьбы с повстанцами и что его призовут в армию.

«Я не знаю, что теперь будет, и все, чего я хочу сейчас, это покинуть эту несчастную страну», — говорит он.

При этом он оговаривается, что уехать из Сирии ее гражданам сейчас очень сложно. Сирийцы могут въехать без визы всего в несколько стран, причем для большинства арабских стран виза все-таки нужна. Российскую визу граждане Сирии могут получить в упрощенном порядке, на границе.

«Хлеб стало сложнее достать»

Внезапный переход Алеппо под контроль повстанцев не замедлил сказаться на жизни города. В выходные (в Сирии это пятница и суббота), после того как исламисты вошли в Алеппо, перестали работать коммунальные службы — были перебои с электричеством и водоснабжением, перестал ходить общественный транспорт, рассказывает Аиша.

1 декабря сотрудники водоканала и другие коммунальщики вернулись на работу, подача света и воды возобновились, но общественный транспорт на маршруты не вышел.

«Сейчас мы можем спокойно выходить из дома, но только в пределах нашего района, потому что у нас нет машины. С машиной можно уехать дальше… За исключением некоторых мест, где есть снайперы», — объясняет женщина.

По словам Лейлы, в городе продолжают работать такси, но расценки выросли в пять раз. Продуктовые лавки, закрывшиеся на выходных, на этой неделе снова возобновили работу, правда, некоторые продавцы, по ее словам, повысили цены.

«Нам удалось купить продукты, за исключением хлеба, который стало сложнее достать», — говорит Лейла.

«Сейчас они ведут себя спокойно, но мы не знаем, что будет дальше»

Жители Алеппо опасаются, что перебоями со светом перемены в их жизни не ограничатся.

«Конечно, люди боятся, потому что ситуация обострилась очень внезапно, и никто не знает, что теперь будет», — отмечает Лейла.

Сама она критически относится к власти Асада и уход правительственных сил из Алеппо скорее поддерживает. По ее словам, «Сирия достаточно пострадала от семьи Асада, и пришло время положить этому конец». Но и оппозиционным Асаду группировкам стоило предпринять что-то для защиты местного населения, например, развернуть системы ПВО, считает Лейла.

Вошедшие в город повстанцы жгут портреты Башара Асада, его младшего брата Махера и их отца Хафеза, которые раньше можно было увидеть повсеместно.

Сейчас повстанцев с оружием можно встретить на главных улицах и рынках Алеппо, говорит Аиша. Они не вмешиваются в жизнь города, рассказывает она: «Судя по тому, что я видела и что видели мои друзья, они просто ходят по улицам и не вторгаются в жизнь людей».

«Но большая часть из них — исламисты, — оговаривается она. — Сейчас они ведут себя спокойно, но мы не знаем, как они поступят с женщинами, которые не носят хиджаб, или с сирийцами-христианами».

Аиша — представительница курдского меньшинства, она не носит хиджаб.

«Мы боимся, что они заставят нас носить хиджаб и в целом навяжут определенный стиль одежды, — рассуждает Аиша. — До нас в Алеппо доходили слухи, что они уже начали заставлять женщин надевать хиджабы, но мы не уверены, что это правда — потому что многие мои подруги-христианки рассказывают, что они спокойно ходят без хиджабов».

В христианских районах Алеппо, таких как Азизия и Сулеймания, исламисты заверяли местных жителей, что они в безопасности, вторит ей Лейла.

Но сохранятся ли такие порядки и в будущем, никто не знает, признает Аиша.

Она вспоминает, что некоторые повстанческие группировки в прошлом действительно совершали преступления против этнических меньшинств — правда, не в Алеппо, потому что, говорит она, в городе исламисты контролировали районы, населенные преимущественно мусульманами-суннитами.

Так, в 2018 году группировки, поддерживаемые Турцией, взяли контроль над Африном — это город в провинции Алеппо, населенный преимущественно курдами. «Там повстанцы совершали преступления против курдов — это было связано с тем, как Турция относится к ним», — вспоминает Аиша, подразумевая многолетнее вооруженное противостояние правительственных сил и курдских сепаратистов.

Политический аналитик Георг Менешян, который поддерживает связь с проживающими в Алеппо армянами-христианами, рассказал Би-би-си, что те тоже пока не жаловались на притеснения со стороны боевиков.

Но христиане из Алеппо не склонны доверять обещаниям исламистов, напоминает он: этнические и религиозные меньшинства в Сирии уже подвергались преследованиям со стороны джихадистских группировок, которые тоже поначалу заявляли, что не причинят им вреда.

Два Алеппо

Жители Алеппо не впервые оказываются в ситуации, подобной нынешней. Город был частично захвачен повстанцами в первые годы гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году. Тогда это была деловая столица страны, университетский город с более чем четырехмиллионным населением. В 2016 году правительственные силы при поддержке России и ее авиации вернули Башару Асаду контроль над Алеппо в результате долгой осады города, которая привела к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Однако под контролем повстанцев оказался не весь Алеппо. Город фактически был разделен на две части: в Западном Алеппо власть была у Башара Асада, Восточный Алеппо контролировали оппозиционные ему группировки.

«До 2016 года мы жили на территории, которую контролировали правительственные силы, в западной части, — вспоминает Аиша. — Было очень страшно, потому что эту часть города повстанцы обстреливали ракетами. Мы постоянно слышали звуки запуска ракет и боев оппозиции и правительственных войск».

В первые годы войны Восточный Алеппо контролировали более-менее умеренные группировки, но потом власть перешла к представителями куда более радикальных джихадистских организаций, таких как «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе признаны террористическими и запрещены в России).

Лейла с семьей, как и Аиша, жили в Западном Алеппо. По ее словам, ситуация в другой половине города была «ужасной».

«Долгое время он был в осаде, там вообще не было электричества, его бомбили с воздуха. Люди из Восточного Алеппо были лишены возможности видеться со своими родными и близкими в Западном Алеппо», — рассказывает она.

Теперь, когда сирийская армия ушла из Алеппо, некоторые жители города смогли наконец встретиться с родственниками, с которыми они были разлучены в течение восьми лет. Пока Алеппо был под контролем верных Асаду сил, оппозиционные активисты опасались приезжать в город, где их могли задержать, объясняет Лейла.

Теперь оппозиционеры получили возможность увидеть свои семьи, остававшиеся в Алеппо, и в соцсетях сирийцев сейчас много видео этих встреч.

«Если бы повстанцы не установили контроль над Алеппо, я бы побоялась рассказывать обо всем этом. Не могу даже передать, каково это — получить возможность снова высказывать свое мнение», — добавляет Лейла.