Трамп пообещал "жестокую расплату" за заложников в Газе после инаугурации

Трамп заявил, что причастных к удержанию заложников на Ближнем Востоке ждет "жестокая расплата", если пленных не освободят до 20 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Пусть это сообщение послужит подтверждением того, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, то всех тех, кто совершил эти злодеяния против человечества на Ближнем Востоке, ожидает жестокая расплата", — написал он.

Ответственные за удержание заложников «пострадают сильнее, чем кто-либо» за всю американскую историю, пообещал избранный президент США. Он также выразил сожаление, что разговоры о заложниках, удерживаемых в секторе Газа, не влекут за собой никаких действий.

Палестинская группировка ХАМАС захватила как минимум 251 заложника при нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Среди похищенных были как израильтяне, так и иностранцы, в том числе люди с множественным гражданством. По состоянию на начало октября 97 похищенных оставались в секторе Газа, причем около трети из них — 33 человека, считались погибшими.

Также ХАМАС также удерживает в плену двух заложников, взятых в плен задолго до нападения — в 2014 и 2015 годах. Группировка также отказывается выдать тела двух убитых израильских солдат.

К концу ноября в плену у ХАМАС оставались по меньшей мере четверо американцев, еще трое предварительно считаются погибшими.

Трамп во время предвыборной гонки обещал урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Конкретных инициатив он не предлагал. По мнению избранного президента, этот конфликт можно было предотвратить, теперь же он вышел из-под контроля Соединенных Штатов. По мнению Трампа, «если не взяться за дело с силой и точностью», может произойти «катастрофа».

В ходе предвыборной гонки Трамп высказывался в поддержку Израиля. Он называл войну с ХАМАС «борьбой между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью и между добром и злом».