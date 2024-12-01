Протесты в Грузии: полиция разогнала многотысячную акцию протеста в Тбилиси, а Зурабишвили заявила, что не уйдет до новых выборов

Грузинская полиция третий вечер и ночь подряд разгоняла в центре Тбилиси протестующих против решения правительства отложить диалог с ЕС. Часть протестующих оставалась на проспекте Руставели до утра, когда полиция снова применила водомет, а в нее в ответ полетела пиротехника. Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу заявила, что не намерена уходить в отставку до появления легитимного парламента.

В ночь на воскресенье сотрудники полиции применили слезоточивый газ и разогнала основную массу протестующих, собравшихся у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

До этого в центре Тбилиси начались столкновения — полиция использовала водометы, демонстранты направляли в их сторону петарды и бросали различные предметы.

Как сообщала корреспондент Би-би-си Нина Ахметели, в субботу акция протеста была особенно многолюдной — в ней участвовало еще больше людей, чем в пятницу и четверг.

Возможно, увеличение численности протестующих связано с реакцией людей на насилие со стороны полиции, которое было применено в два предыдущих дня, когда митингующих и журналистов жестко задерживали и избивали.

В то же время грузинское правительство в субботу поблагодарило сотрудников правоохранительных органов за их действия и обвинило «радикалов и их зарубежных хозяев» в попытках устроить беспорядки в стране и «украинизировать Грузию».

Протесты в Грузии. Фото: Anadolu/Getty Images

Зурабишвили: «Я останусь с вами»

В субботу вечером Зурабишвили выступила с телеобращением, в котором сказала, что, поскольку в стране нет легитимного парламента, она не сможет передать полномочия новому президенту, которого должны избрать депутаты.

Так же как представители оппозиции, Зурабишвили не признает результатов состоявшихся в октябре парламентских выборов, на которых, по официальным данным победила партия «Грузинская мечта».

Оппозиционные партии бойкотируют новый парламент и обвиняют правительство в массовых фальсификациях. Власти же настаивают, что голосование проходило с соблюдением всех демократических процедур.

«Легитимного парламента нет, а, соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, никакой инаугурации не может быть. И мой мандат продолжается, пока не будет сформирован легитимно избранный парламент. Но я с вами, останусь с вами», — заявила Зурабишвили.

Грузия — парламентская республика, в которой президент имеет номинальные полномочия. Зурабишвили победила на всенародных президентских выборах 2018 года, но в соответствии с изменениями, внесенными в грузинскую Конституцию, они должны стать последними прямыми выборами главы государства.

В декабре этого года нового президента должна избрать коллегия выборщиков из 300 человек, наполовину состоящая из депутатов парламента, а на половину — из представителей регионов.

Зурабишвили также поддержала массовые выступления против решения отложить переговоры с ЕС, в четверг она присоединилась к демонстрантам в центре Тбилиси.

Флаг ЕС. Фото: Daro Sulakauri/Getty Images

Что происходило в субботу

30 ноября были запланированы сразу три акции протеста. Первая из них, с участием сотен людей, состоялась у здания главного в стране телеканала ОВГ (общественного вещателя Грузии).

Здесь обошлось без происшествий — к собравшимся вышли гендиректор канала Тинатин Бердзенишвили и глава попечительского совета Васил Маглаперидзе. Они предложили активистам выйти в прямой эфир вечером в субботу.

Две другие акции состоялись этим вечером у здания парламента на площади Руставели и у правительства.

Как передавала корреспондент Би-би-си, поначалу ситуация в центре Тбилиси во многом напоминала акцию, состоявшуюся накануне: подсветка здания парламента была отключена, на улице у бокового входа в парламент была сосредоточена полиция. Кордон полиции также стоял позади здания.

Во время демонстрации были слышны свистки и вувузелы, а также грохот от ударов по металлическим щитам, которыми заблокирован вход в парламент. Площадь перед зданием и центральный проспект Руставели были практически полностью заполнены, многие из пришедших накинули на плечи флаги Грузии и ЕС, сообщал журналист Би-би-си Олег Болдырев.

Некоторые участники акции запускали фейерверки. Еще в субботу вечером демонстранты сожгли чучело основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. В здании парламента также начался небольшой пожар, который мог быть вызван фейерверками.

Несколько позже ситуация стала накаляться — на соседних с парламентом улицах начались столкновения, полиция применила водомет для разгона участников акции.

Тем временем демонстранты начали строить около парламента баррикады.

Ночью полицейские с применением водометов и слезоточивого газа разогнали участников акции протеста, а затем начали разбирать баррикады.

Протесты в Грузии. Фото: Anadolu/Getty Images

Как сообщает агентство «Интерфакс», площадь перед парламентом занял спецназ МВД Грузии. При этом некоторые демонстранты пытались вновь построить заграждения на проспекте Руставели.

Баррикады были снова построены у гостиницы Tbilisi Marriott. Когда силовики отогнали протестующих оттуда, они разожгли костер перед Театром оперы и балета.

Утром спецназ приступил к разгону протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси, сообщили корреспондент ТАСС и агентство «РИА Новости». Протестующие в ответ снова начали использовать пиротехнику.

У оперного театра работает водомет, полиция применяет дымовые шашки, пишет телеграм-канал Paper Kartuli.

Протестующих осталось несколько десятков, в основном молодых людей, они продолжают стрелять пиротехникой с расстояния нескольких десятков метров в полицейских, пишет «Интерфакс». Тем временем водометная машина тушит костры, которые развели протестующие.

Протесты в Тбилиси спонтанно начались в четверг, вскоре после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года — и на этот же срок замораживает все совместные программы с ЕС.

За вступление Грузии в ЕС выступают около 70-80% ее жителей, показывали ранее соцопросы.

При разгоне демонстрации в четверг и пятницу полиция применяла спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ, в ночь на субботу было задержано более 100 человек.

Кобахидзе благодарит за разгон

В субботу премьер-министр поддержал силовиков.

«Я хочу поблагодарить министра внутренних дел [Вахтанга Гомелаури] и каждого полицейского за то, что они вчера предотвратили нападение на конституционный строй страны и встали на стражу суверенитета и независимости Грузии», — сказал Кобахидзе.

Оппозиционеры говорят, что действия некоторых сотрудников полиции в пятницу отличались особенной жестокостью. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как один из полицейских бьет ногой по голове лежащего на мостовой человека.

Однако Кобахидзе заявил, что оппозиция при поддержке других государств «пытается выдумать поводы для попыток устроить беспорядки в стране и украинизировать Грузию».

«Они еще не осознали, что в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством, с сильными институтами и, что самое главное, опытным и мудрым народом, стойкость которого никто не поколеблет. В Грузии сценарий „майдана“ не пройдет», — сказал глава правительства Грузии.

Первый канал грузинского телевидения распространил заявление Службы государственной безопасности (СГБ) — о том, что «определенные группы людей пытаются организовать провокации, которые направлены на развитие деструктивных и насильственных сценариев».

СГБ намерена расследовать это в рамках дела о насильственном свержении власти. Подозреваемых и обвиняемых в нем пока нет.