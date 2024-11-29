Сирийские повстанцы начали крупное наступление на северо-западе страны

Повстанцы начали крупное наступление на северо-западе Сирии, впервые за последние годы отбив часть территории у армии президента Башара Асада.

Исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической в России) и их союзники заявили, что со среды они захватили контроль над рядом городов и деревень в провинциях Алеппо и Идлиб.

Сирийские военные утверждают, что их силы противостоят "крупномасштабной атаке террористов" и наносят им тяжелые потери.

Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что в ходе боевых действий было убито более 180 бойцов с обеих сторон. Кроме того, по данным мониторинговой группы, по меньшей мере 19 мирных жителей также погибли в результате авиаударов сирийской и российской авиации по районам, удерживаемым повстанцами.

Более полумиллиона человек были убиты в ходе гражданской войны, вспыхнувшей после того, как правительство жестоко подавило мирные демократические протесты в 2011 году.

Идлиб является последним оставшимся оплотом оппозиции и домом для более чем 4 миллионов человек, многие из которых были перемещены во время конфликта и живут в тяжелейших условиях.

Анклав в основном контролируется "Хайят Тахрир аш-Шам", но также там базируются поддерживаемые Турцией повстанческие группировки.

В 2020 году Турция и Россия, поддерживающая Асада, заключили соглашение о прекращении огня, чтобы остановить попытки правительства вернуть Идлиб. Это привело к длительному затишью в боевых действиях, хотя иногда столкновения, авиаудары и обстрелы продолжались.

В прошлом месяце специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен предупредил, что войны в Газе и Ливане могут "опасным образом стимулировать конфликт на северо-западе Сирии". Как заявил Педерсен, "Хайят Тахрир аш-Шам" совершила значительный рейд в районы, контролируемые правительством, Россия впервые за несколько месяцев возобновила авиаудары, а проправительственные силы значительно активизировали обстрелы и атаки беспилотниками.

В среду "Хайят Тахрир аш-Шам" и ее союзники заявили, что начали наступление, чтобы "сдержать агрессию" и "сорвать планы врага", обвинив правительство и поддерживаемых Ираном ополченцев в эскалации и агрессии на северо-западе страны.

Однако это произошло в тот момент, когда сирийское правительство и его союзники были заняты другими конфликтами. В соседнем Ливане израильская военная кампания нанесла сокрушительный удар по поддерживаемому Ираном движению "Хезболла", бойцы которого помогли переломить ход гражданской войны в Сирии.

Израиль также усилил свои авиаудары на территории Сирии по объектам, связанным с Ираном, "Хезболлой" и другими поддерживаемыми Тегераном группировками, в то время как российские войска сосредоточены на войне в Украине.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), к концу первого дня наступления повстанцы продвинулись вглубь западной части Алеппо, оказавшись в пределах 10 км от окраин города Алеппо.

Мониторинговая группа также сообщила, что они захватили базу 46-го полка сирийской армии и по меньшей мере восемь деревень. В четверг SOHR сообщил, что повстанцы перерезали шоссе М5 между Алеппо и столицей Сирии Дамаском недалеко от Зарбы и взяли под контроль развязку между шоссе М5 и М4 южнее, недалеко от Серакиба.

По информации SOHR, за последние два дня был убит 121 повстанец, большинство из которых были членами "Хайят Тахрир аш-Шам", а также 40 правительственных военнослужащих и 21 ополченца.

Повстанцы в своем заявлении в Telegram сообщили, что они захватили город Хан аль-Ассаль, который находится в пяти километрах к западу от города Алеппо, и убили более 200 членов проправительственных сил.

В заявлении сирийских военных, опубликованном в четверг, говорится, что их силы "противостояли террористическим атакам, которые все еще продолжаются" и это "привело к тяжелым потерям в технике и человеческим жертвам среди террористов".

В нем не упоминается о каких-либо потерях в рядах правительственных сил, однако иранские информационные агентства сообщили, что в провинции Алеппо был убит старший командир Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Киумар Пурхашеми, служивший "военным советником" в Сирии.

Между тем, Сирийская гражданская оборона (известная как "Белые каски") заявила в четверг, что сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по жилым кварталам и магазинам в контролируемом оппозицией городе Атареб, расположенном в 20 км к западу от Алеппо, в результате чего погибли 14 мирных жителей, в том числе трое детей и две женщины.

Также сообщается, что четверо мирных жителей были убиты в Дарат-Изза, к северу от Атареба. Еще один мирный житель пострадал в результате ракетного обстрела лагеря для перемещенных лиц вблизи контрольно-пропускного пункта Баб эль-Хава на границе с Турцией в среду, говорится в сообщении "Белых касок".

Заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Дэвид Карден заявил, что он глубоко встревожен эскалацией боевых действий и их последствиями для гражданского населения.

Международный комитет спасения (IRC) заявил, что почти 7 000 семей были вынуждены покинуть свои дома, а некоторым медицинским учреждениям и школам пришлось приостановить работу. В организации призвали стороны к немедленной деэскалации и необходимости обеспечить защиту мирного населения, гражданской инфраструктуры и гуманитарных операций.