Легкомоторный самолет рухнул в России (фото, видео)
Опубликовано:
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае России - к счастью, все пассажиры и члены экипажа выжили, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РФ.
Как сообщили спасатели, на борту находились девять человек, среди которых 8-летний ребенок. В результате произошедшего четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет.
На месте работают 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.
Напомним, летом в Татарстане разбился прогулочный самолет, власти сообщили о трех погибших, один пострадал. Как оказалось, пилот проводил экскурсию для семьи.
А в марте этого года мы писали, что в штате Теннесси в США на шоссе разбился одномоторный самолет. Погибли несколько человек.
В августе прошлого года чартерный самолет упал на скоростной автомагистрали недалеко от Куала-Лумпура, столицы Малайзии. Власти сообщали, что выжить никому из пассажиров не удалось.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2179302-legkomotornyy-samolet-ruhnul-v-rossii-foto-video/