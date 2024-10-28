Легкомоторный самолет рухнул в России (фото, видео)

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае России - к счастью, все пассажиры и члены экипажа выжили, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РФ.

Как сообщили спасатели, на борту находились девять человек, среди которых 8-летний ребенок. В результате произошедшего четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет.

На месте работают 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.

Напомним, летом в Татарстане разбился прогулочный самолет, власти сообщили о трех погибших, один пострадал. Как оказалось, пилот проводил экскурсию для семьи.

А в марте этого года мы писали, что в штате Теннесси в США на шоссе разбился одномоторный самолет. Погибли несколько человек.

В августе прошлого года чартерный самолет упал на скоростной автомагистрали недалеко от Куала-Лумпура, столицы Малайзии. Власти сообщали, что выжить никому из пассажиров не удалось.