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The Times: Трамп уволит 15 тыс. трансгендеров из армии США

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Дональд Трамп планирует принять в будущем указ, согласно которому всех трансгендерных людей исключат из Вооруженных сил США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times.

Как сообщили источники в Министерстве обороны США, указ может быть принят в первый же день президентства Трампа, 20 января 2025 года. Мера коснется более 15 тыс. человек.

Уволят их по "медицинским показаниям", согласно которым их можно будет признать "непригодными к службе". Это также приведет к полному запрету принимать на военную службу трансгендеров. Отмечается, что в последнее время в американских вооруженных силах не выполняют норму по набору солдат.

Трамп ранее выражал мнение, что "высокопоставленные офицеры зачастую больше заинтересованы в разнообразии, равенстве и инклюзивности, чем в планировании боевых действий".

Напомним, что во время своего первого президентского срока Трамп уже запрещал трансгендерам вступать в ряды ВС, при этом тогда он разрешил остаться в армии тем, кто уже служит. Байден после того, как стал президентом, отменил его указ.

На сайте ООН говорится, что трансгендеры - люди, чья гендерная идентичность (самоощущение) не совпадает с полом, который указывается при его появлении на свет в его свидетельстве о рождении. Часто такие люди меняют свою внешность, в том числе стиль одежды, чтобы соответствовать своему самоощущению. Некоторые трансгендеры проходят хирургические операции и/или гормональную терапию для приведения своего тела в соответствие с гендерной принадлежностью.

Ранее Дональд Трамп объявил о назначении министром финансов США Скотта Бессента - миллиардера, инвестора и спонсора своей предвыборной кампании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2191853-the-times-tramp-zapretit-transgenderam-sluzhit-v-armii-ssha/

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