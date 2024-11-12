Американский пассажирский самолет обстреляли при попытке сесть в Гаити

Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, вылетевший из Флориды в столицу Гаити Порт-о-Пренс, был обстрелян при попытке приземлиться, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщили журналистам в авиакомпании, пассажиры рейса не пострадали, но бортпроводник "получил незначительные травмы". Сколько людей было на борту, не уточняется.

Рейс благополучно приземлился в Сантьяго, провинции на севере Доминиканской Республики.

"После прибытия рейса проверка выявила повреждения самолета, характерные для стрельбы", — сказал представитель авиакомпании.

Отмечается, что после стрельбы аэропорт Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренсе закрыли на прилет и вылет самолетов; согласно сервису отслеживания полетов, грузовые самолеты JetBlue Airways и Amerijet, летевшие в сторону Гаити, изменили маршрут, пишут местные СМИ.

Ряд американских авиакомпаний, в том числе American Airlines, отменили рейсы в Порт-о-Пренс, запланированные на 12 ноября.

По данным издания, это второе подобное ЧП за последние недели: в конце октября представители вооруженных банд обстреляли вертолет ООН, летевший над Порт-о-Пренсом. На борту были три члена экипажа и 15 пассажиров, никто не пострадал.

Международный аэропорт Гаити вновь открылся для коммерческих рейсов этой весной. Он был закрыт на три месяца из-за вспыхнувших беспорядков: в марте бандитские группировки напали на правительственные здания, полицейские участки, здание МВД и президентский дворец (он пустует с лета 2021 года, когда был убит президент Жовенель Моис).

Кроме того, они взяли штурмом здание тюрьмы в Порт-о-Пренсе, откуда сбежали почти 4 тыс. заключенных.

Лидер альянса банд Джимми Шеризье по кличке Барбекю пригрозил, что, если премьер-министр Ариэль Анри не уйдет в отставку и международное сообщество продолжит его поддерживать, в Гаити начнется гражданская война, "которая закончится геноцидом".

Анри пообещал покинуть пост сразу после создания переходного президентского совета. Шеризье после этого заявил о готовности к переговорам с международным сообществом о будущем страны.