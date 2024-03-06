Банды Гаити напали на полицейскую академию и аэропорт; самолет премьер-министра сел в соседнем Пуэрто-Рико

Банды Гаити, объявившие войну премьер-министру Ариэлю Анри, во вторник напали на полицейскую академию и главный аэропорт страны; самолет Анри, который возвращался из зарубежного турне, сел на соседнем острове Пуэрто-Рико.

Предводитель конгломерата девяти банд, бывший полицейский Джимми Шеризье по кличке Барбекю, во вторник собрал журналистов и заявил им, что если премьер не уйдет, в стране начнется война.

"Если Ариэль Анри не уйдет в отставку, если международное сообщество продолжит поддерживать его, то мы начнем двигаться прямо к гражданской войне, а она приведет к геноциду", — заявил Барбекю, который находится под санкциями ООН за нарушения прав человека.

В начале дня во вторник банды атаковали в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, полицейскую академию, где учатся более 800 кадетов. Полиция объявила, что штурм был отбит.

По словам очевидцев, с которыми поговорили международные агентства, выстрелы были слышны и возле главного аэропорта страны, расположенного в Порт-о-Пренсе международного аэропорта имени Туссена Лувертюра.

Из аэропорта пытались вылететь 250 кубинцев, но не смогли. "Мы уже должны были садиться в самолет, но они нашли в самолете дырку от пули", — объяснил агентству AFP по WhatsApp один из несостоявшихся пассажиров.

Аэропорты Гаити сейчас охраняют солдаты.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри на прошлой неделе улетел сначала на региональный форум в южноамериканской Гайане, а затем — в Кению, подписывать соглашение об отправке в Гаити международного полицейско-военного контингента, который начал бы бороться с бандами, уже давно захватившими почти всю столицу.

Во время отсутствия премьера Барбекю объявил ему войну. В субботу банды напали на несколько полицейских участков, а также на две тюрьмы в Порт-о-Пренсе, из которых выпустили несколько тысяч заключенных.

После этого правительство объявило чрезвычайное положение и комендантский час.

В течение нескольких дней о местонахождении Ариэля Анри ничего не было известно, но во вторник власти Пуэрто-Рико — этот остров входит на особых правах в состав США — подтвердили, что самолет Анри приземлился у них.

Перед этим, по данным прессы, летевшему из Нью-Джерси премьеру отказала в посадке Доминиканская Республика — эта страна занимает большую часть острова Эспаньола, на котором расположено и Гаити.