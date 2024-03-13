Анархия в Гаити. Что происходит в стране, которую захватили вооруженные банды

В течение выходных столкновения в столице страны Порт-о-Пренсе стали еще более ожесточенными. Вооруженные до зубов бандиты напали на Национальный дворец (президентскую резиденцию) и с помощью бутылок с зажигательной смесью подожгли часть здания Министерства внутренних дел.

Это перевод репортажа наших корреспондентов, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Гаити быстро погружается в анархию.

До этого постоянным нападениям подвергался международный аэропорт. Его работа по-прежнему прекращена — и он не может принять самолет премьер-министра страны Ариэля Анри.

На прошлой неделе глава правительства попытался вернуться на родину, однако его самолету не разрешили приземлиться; премьер также не смог сесть в соседней Доминиканской республике. В результате Анри вынужден оставаться в Пуэрто-Рико — и не может попасть в страну, которую он технически возглавляет.

Обновление: Уже после того, как наши корреспонденты прислали свой репортаж, стало известно, что премьер-министр Гаити подал в отставку, чего требовали некоторые члены вооруженных банд.

К его уходу также призвали члены Карибского сообщества (регионального блока): они заявили, что пребывание Анри у власти мешает созданию переходного правительства.

Анри возглавил Гаити как временный лидер после убийства президента в июле 2021 года и обещал провести выборы, которые постоянно откладывались или отменялись.

В числе тех, кому все же удалось проникнуть на территорию этого бедствующего государства, была группа военных США.

Получив запрос Государственного департамента, Пентагон заявил, что проводит в Гаити операцию по «усилению безопасности» американского посольства в Порт-о-Пренсе и эвакуации сотрудников, без которых дипломатическая миссия может обойтись.

Вскоре после этого ЕС сообщил, что эвакуирует из Гаити всех своих дипломатов на фоне вспышки насилия и самого глубокого гуманитарного кризиса после разрушительного землетрясения 2010 года.

Однако миллионы гаитянцев никуда эвакуироваться не могут. Они вынуждены оставаться в стране — как бы скверно ни развивалась ситуация.

Гаити — главные факты

Страна Карибского бассейна, которая граничит с Доминиканской республикой. Ее население составляет около 11,5 млн человек.

Территория Гаити — 27,8 тыс. квадратных километров. По размеру она немного меньше Бельгии и примерно такого же размера, как американский штат Мэриленд.

Гаити является самой бедной страной Америки, в течение многих десятилетий ее преследовала политическая нестабильность. Государством руководили несколько диктаторов, там также произошло несколько стихийных бедствий.

Землетрясение на Гаити 2010 года привело к гибели более 200 тыс. человек и вызвало значительные разрушения инфраструктуры страны и подорвало экономику.

В 2004 году в Гаити были оправлены миротворческие подразделения ООН, которые должны были стабилизировать ситуацию. Эти силы вывели в 2017-м.

В июле 2021 года неизвестные ворвались в усиленно охраняемый дом президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, застрелили главу государства и тяжело ранили его жену.

На фоне политического тупика в стране продолжается борьба вооруженных преступных групп.

В больнице Государственного университета Гаити в центре Порт-о-Пренса ситуация по-настоящему отчаянная. Врачей и другого медицинского персонала здесь не осталось.

На кровати, рядом с пациентами, которые безнадежно ждут помощи, лежит умерший человек. Его тело завернуто в простыню, над ним роятся мухи. Хотя в помещении стоит невыносимый трупный запах, никто не побеспокоился о том, чтобы унести тело в морг, и оно быстро разлагается в карибской жаре.

"Врачей нет, они все на прошлой неделе сбежали, — говорит Филиппе, один из пациентов, который попросил не называть его настоящее имя. — Мы не можем никуда выйти. Постоянно слышны взрывы и стрельба. Так что нам надо набраться смелости и оставаться здесь, уйти нельзя".

Поскольку премьер-министра в Гаити нет, а работа правительства нарушена, практически полную власть над столицей получили вооруженные банды.

Они контролируют более 80% Порт-о-Пренса, и один из самых влиятельных бандитов Джимми Шеризье по кличке Барбекю снова призвал премьер-министра подать в отставку. «Если Ариэль Анри не уйдет и международное сообщество продолжит его поддерживать, — сказал Шеризье на прошлой неделе, — они нас приведут прямиком к гражданской войне, которая закончится геноцидом».

Отряды полиции, которые значительно уступают бандитам по численности и не отличаются высоким моральным духом, не могут воспрепятствовать мародерам и погромщикам. Один из участков в Порт-о-Пренсе был сожжен, около него остаются сгоревшие полицейские машины.

Однако жителям города все же приходится выходить из своих домов, несмотря на воцарившийся хаос и присутствие на улицах вооруженных людей.

Несколько торговцев на соседнем рынке сказали Би-би-си, что у просто них нет другого выбора. «У меня трое детей, и я для них и за маму, и за папу, — говорит Джослин (это псевдоним). — Так что я просто обязана идти и торговать. Вчера пришли вооруженные люди и украли все наши деньги. Многие торговцы все потеряли. Но нельзя оставаться дома, когда надо прокормить троих».

«Я до смерти боюсь, когда выхожу на улицу, — говорит более пожилая женщина, торгующая фруктами. — Все время думаю — а что если меня застрелят? Кто тогда побеспокоится о моих детях? У меня нет семьи, которая может помочь».

Что может сделать международное сообщество

Проблему Гаити будут обсуждать участники экстренного саммита Карибского сообщества (региональная группа стран Центральной и северо-восточной Южной Америки), который собирается на соседней Ямайке.

Нестабильность в этой стране стала проблемой для всех стран Карибского региона — также как для США.

Мысль о том, что страной с 11-миллионным населением будут управлять вооруженные банды, вызывает огромные опасения. В особенности — с учетом того, что это потенциально способно вызвать новый приток иммигрантов в США в год проведения президентских выборов.

Страны Карибского сообщества хотели как можно более скорой отставки Анри.

ООН поддержала план, согласно которому на борьбу с бандами Гаити должны быть отправлены силы быстрого реагирования во главе с Кенией. Однако до его реализации еще очень далеко.

Масштабы насилия и беззакония в Порт-о-Пренсе резко выросли после того, как на прошлой неделе из столичной тюрьмы сбежали около 4 тыс. заключенных. Это произошло, когда бандиты взяли здание тюрьмы штурмом.

Теперь все эти преступники находятся на улицах и пополняют ряды вооруженных банд.

Камеры в здании тюрьмы остаются открытыми, а тюремный комплекс практически пустует. На земле около него видны пятна крови, оставшиеся после перестрелок бандитов с охраной.

Происходящее в Гаити делает эту страну практически идеальным воплощением понятия «несостоявшееся государство» (англ. failed state): премьер-министр не может вернуться на родину, столицу контролируют вооруженные банды, а на улицах все больше тел убитых и умерших.

Уилл Грант (из Мехико) и Джереми Дюпен (из Порт-о-Пренса)

Корреспонденты Би-би-си