СМИ: Автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП в Египте
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
На юге Синайского полуострова в Египте произошло ДТП, в результате которого пострадали туристы, в том числе из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на египетский новостной портал Cairo24.
Как пишет издание, в Рас-Сидре перевернулся автобус с людьми, в результате чего травмы получил 41 человек.
По данным СМИ, в аварии пострадал 31 турист из России и Украины, трое - из Казахстана, еще трое - из Азербайджана. Еще четверо пострадавших - граждане Египта.
Другие подробности происшествия выясняются.
Корреспондент NUR.KZ обратился за более подробной информацией в МИД Казахстана. В ведомстве пока не ответили.
В августе в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали люди. По некоторым данным, в автобусе находились граждане Казахстана и России.
В июле текущего года автобус, который вез отдыхающих из отелей Аланьи в аэропорт Анталии, врезался в столб. Водитель погиб, 20 пассажиров госпитализированы с травмами.
А в апреле ехавший из Шымкента автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в России. На месте происшествия до приезда медиков погибли два человека.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2185322-smi-avtobus-s-turistami-iz-kazahstana-popal-v-smertelnoe-dtp-v-egipte/