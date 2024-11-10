Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

СМИ: Автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП в Египте

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Автобус
Автобус. Иллюстративное фото: Oleksandr Filon/Getty Images

На юге Синайского полуострова в Египте произошло ДТП, в результате которого пострадали туристы, в том числе из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на египетский новостной портал Cairo24.

Как пишет издание, в Рас-Сидре перевернулся автобус с людьми, в результате чего травмы получил 41 человек.

По данным СМИ, в аварии пострадал 31 турист из России и Украины, трое - из Казахстана, еще трое - из Азербайджана. Еще четверо пострадавших - граждане Египта.

Другие подробности происшествия выясняются.

Корреспондент NUR.KZ обратился за более подробной информацией в МИД Казахстана. В ведомстве пока не ответили.

В августе в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали люди. По некоторым данным, в автобусе находились граждане Казахстана и России.

В июле текущего года автобус, который вез отдыхающих из отелей Аланьи в аэропорт Анталии, врезался в столб. Водитель погиб, 20 пассажиров госпитализированы с травмами.

А в апреле ехавший из Шымкента автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в России. На месте происшествия до приезда медиков погибли два человека.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2185322-smi-avtobus-s-turistami-iz-kazahstana-popal-v-smertelnoe-dtp-v-egipte/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie