СМИ: Автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП в Египте

На юге Синайского полуострова в Египте произошло ДТП, в результате которого пострадали туристы, в том числе из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на египетский новостной портал Cairo24.

Как пишет издание, в Рас-Сидре перевернулся автобус с людьми, в результате чего травмы получил 41 человек.

По данным СМИ, в аварии пострадал 31 турист из России и Украины, трое - из Казахстана, еще трое - из Азербайджана. Еще четверо пострадавших - граждане Египта.

Другие подробности происшествия выясняются.

Корреспондент NUR.KZ обратился за более подробной информацией в МИД Казахстана. В ведомстве пока не ответили.

В августе в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали люди. По некоторым данным, в автобусе находились граждане Казахстана и России.

В июле текущего года автобус, который вез отдыхающих из отелей Аланьи в аэропорт Анталии, врезался в столб. Водитель погиб, 20 пассажиров госпитализированы с травмами.

А в апреле ехавший из Шымкента автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в России. На месте происшествия до приезда медиков погибли два человека.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.