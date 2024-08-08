СМИ: В Турции автобус с туристами из Казахстана и России попал в ДТП

В Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали люди. По некоторым данным, в автобусе находились граждане Казахстана и России.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на агентство DHA, туристический микроавтобус попал в ДТП в турецкой провинции Мугла, пострадали не менее шести туристов.

Сообщается, что около 06.30 по местному времени грузовик снес микроавтобус с туристами на трассе Бодрум-Мугла.

"Микроавтобус после удара перевернулся и лег на бок на обочине, пострадали шестеро туристов", - сообщает агентство.

При этом, агентство "ТАСС" со ссылкой на сайт "Muğla Gazetesi" пишет, что в автобусе находились туристы из Казахстана и России и не менее 13 человек пострадали.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана.

Напомним, в июле текущего года автобус, который вез отдыхающих из отелей Аланьи в аэропорт Анталии, врезался в столб. Водитель погиб, 20 пассажиров госпитализированы с травмами.

А в мае этого года автобус с туристами перевернулся близ Чарынского каньона, 25 человек попали в больницу. В апреле ехавший из Шымкента автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в России. На месте происшествия до приезда медиков погибли два человека.

В прошлом году казахстанская журналистка Арайлым Багытжан с двухлетней дочерью погибли в ДТП в Турции. Турецкие СМИ писали, что авария произошла в провинции Махмутлар - столкнулись легковое авто и автомобиль для сафари. В результате аварии погибли три человека - Арайлым, ее дочь и гражданка России. Еще 17 человек получили ранения, среди которых граждане Турции, Израиля, России и Казахстана.

Позже скончался и супруг погибшей казахстанки. Сына, единственного выжившего члена семьи, забрали родственники, он уже в Казахстане.