Президент Таджикистана раскритиковал уголовные преследования за лайки в соцсетях

В своей речи в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон высказался о необходимости прекратить практику возбуждения уголовных дел за лайки в соцсетях, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте президента Таджикистана, Эмомали Рахмон произнес речь на церемонии открытия Государственного учреждения по подготовке высококвалифицированных военных кадров в Душанбе 29 октября.

В последние годы мировое сообщество сталкивается со множеством угроз, потому первостепенное значение придается вопросу сохранения мира и стабильности, упрочения основ государственности и укрепления оборонной мощи страны, сказал президент Таджикистана.

"Следует отметить, что наряду со значительными результатами в деятельности правоохранительных органов наблюдаются и многочисленные недостатки.

Например, в последнее время органы считают за доказательства тот факт, что некоторые граждане в социальных сетях ставят лайки на распространяемые материалы и видеоролики, вследствие чего испытывают огромные затруднения.

Иными словами, некоторые органы безосновательно возбуждают против них уголовные дела, этим действиям необходимо положить конец", - заявил Эмомали Рахмон.

Далее в своей речи Эмомали Рахмон подчеркнул, что профессиональная подготовка сотрудников правоохранительных органов должна базироваться на основных демократических ценностях, верховенстве закона, защите прав и свобод человека и гражданина.

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