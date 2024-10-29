Казахстанку наказали за пощечину сестре в прямом эфире TikTok

Жительницу Сатпаева оштрафовали за то, что она ударила сестру в прямом эфире соцсети TikTok. Трансляция сопровождалась взаимными оскорблениями, передает NUR.KZ со ссылкой на суды области Ұлытау.

Как сообщается в Telegram-канале судов области, 20 сентября около 22:00 подсудимая ударила правой ладонью по лицу сестру во время конфликта в прямом эфире блога в TikTok, сопровождавшегося взаимными оскорблениями.

Свою вину она признала и раскаялась в содеянном.

Суд Сатпаева признал ее виновной по части 1 статьи 109-1 УК РК, ее оштрафовали на 20 МРП - 73 840 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно части 1 статьи 109-1 УК РК, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается:

штрафом до 80 МРП (285 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов;

либо арестом на срок до 25 суток.