Казахстанку наказали за пощечину сестре в прямом эфире TikTok
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Жительницу Сатпаева оштрафовали за то, что она ударила сестру в прямом эфире соцсети TikTok. Трансляция сопровождалась взаимными оскорблениями, передает NUR.KZ со ссылкой на суды области Ұлытау.
Как сообщается в Telegram-канале судов области, 20 сентября около 22:00 подсудимая ударила правой ладонью по лицу сестру во время конфликта в прямом эфире блога в TikTok, сопровождавшегося взаимными оскорблениями.
Свою вину она признала и раскаялась в содеянном.
Суд Сатпаева признал ее виновной по части 1 статьи 109-1 УК РК, ее оштрафовали на 20 МРП - 73 840 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Согласно части 1 статьи 109-1 УК РК, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается:
- штрафом до 80 МРП (285 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов;
- либо арестом на срок до 25 суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180310-kazahstanku-nakazali-za-poshchechinu-sestre-v-pryamom-efire-tiktok/