Блогера осудили в Атырау за вымогательство и кражу

К лишению свободы приговорили в Атырау местного блогера за вымогательство и кражу, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Атырауского областного суда.

В суде выяснили, что местный блогер обнаружил на прилавках супермаркета просроченный товар, после чего стал угрожать сотруднику вызвать полицию и написать заявление, потребовав при этом 2 млн тенге.

Когда в супермаркет прибыли сотрудники полиции блогер написал заявление о продаже просроченного товара и отсутствии на товарах информации на государственном языке.

Не останавливаясь на этом, блогер забрал продукты почти на 40 тыс. взамен на отзыв заявления.

"Несколько дней позже, блогер приехал в суд №2 города Атырау в целях поддержки коллеги, который принимал участие на судебном процессе, где проник в комнату для прокуроров, и, открыв плательный шкаф, в котором находилась служебная форма, тайно похитил денежные средства в размере 20 тыс. тенге из кармана одного из прокуроров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что блогер вину не признал и просил себя оправдать.

Однако его вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей и видеозаписями следственных действий.

"Приговором суда блогер признан виновным по пункту 3 части 2 статьи 194 и пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК и на основании ст.58 УК РК назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в суде.