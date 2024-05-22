Разрушительный торнадо унес жизни трех людей в американской Айове (видео)

Торнадо в американском штате Айова нанес серьезный ущерб городу Гринфилд, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN. Официально подтверждено, что имеются погибшие.

По данным телеканала, во вторник по западной части штата Айова пронесся торнадо, известно о нескольких смертельных случаях. Больше всего пострадал город Гринфилд, где торнадо уничтожил многие дома и постройки.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что в результате этого торнадо были погибшие", — заявил представитель полиции штата Алекс Динкла во время пресс-конференции. Дополнительных подробностей о погибших он не сообщил.

По словам Динклы, пострадали дома местных жителей и местная больница. Поэтому людей возят в другие близлежащие больницы.

Видео с дрона показывает разрушительный путь торнадо, пронесшегося через Гринфилд. На кадрах можно увидеть разрушенные дома и постройки, груды мусора, поврежденные автомобили и бесчисленное количество поваленных деревьев.

"По сути, ничего не осталось", - сказал журналистам экс-представитель штата Клел Бодлер.

Губернатор Айовы Ким Рейнольдс в пресс-релизе объявила чрезвычайную ситуацию в 15 округах из-за вспышки урагана, заявив, что это позволит ресурсам штата "отреагировать на последствия суровой погоды и оправиться от них". Рейнольдс также объявила, что посетит Гринфилд, чтобы оценить ущерб от суровой погоды.

По некоторым данным, более 30 000 человек в Айове остались без электричества. Между тем в соцсети X люди активно делятся снятыми на камеру кадрами самого торнадо и его последствий.

Некоторые жители США призывают оказать жителям пострадавшего города посильную помощь.

Ранее мы рассказали об отличиях урагана от бури или смерча, а также перечислили меры безопасности, если вы столкнулись с ЧС природного характера.

Ураган – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в приземном слое – до 200 км/ч.

Буря – длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на суше.

Смерч (или торнадо) – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, перемещаясь вместе с облаком.

Как действовать во время урагана, бури, смерча

Если ураган, буря или смерч застали вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.

В темное время суток используйте фонари, лампы и свечи; включите радиоприемник для получения информации управления ГО и ЧС и комиссий по чрезвычайным ситуациям; по возможности находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и других подобных местах.

Если ураган, буря или смерч застали вас на улице населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, озер, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластиковые ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. При снежной буре укрывайтесь в зданиях.

Если вы оказались в поле или проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая вероятность оказания вам помощи. При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза – очками.

При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в укрытие, повал дома или погреб, либо укрыться под кроватью или другой порочной мебелью.

Если смерч застанет вас на отрытой местности, укройтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижмитесь к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле: выходите из него и укрывайтесь.

В апреле 2023 года сообщалось, что в несколько человек погибли и десятки пострадали после серии разрушительных торнадо и ураганов, пронесшихся по ряду американских штатов.

Первый случай смерти зарегистрировали в северной части города Литл-Рока (административный центр штата Арканзас). Еще два человека погибли в городе Уинне в результате сильного урагана.