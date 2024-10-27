Иран просит провести экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки Израиля

Тегеран просит провести экстренное заседание Совбеза ООН в связи с атакой Израиля против Ирана. Об этом сообщили в миссии страны в ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Исламская Республика Иран просит председателя Совета Безопасности созвать срочное заседание для рассмотрения этого серьезного нарушения и незаконных действий и привлечения к ответственности этого преступного режима", - следует из письма постпреда Ирана Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза ООН и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Накануне, по данным Русской службы BBC, израильские военные заявили, что наносят "точные удары" по военным объектам в Иране. Иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источники, что Иран готов ответить на "агрессию" Израиля.

Ответные действия израильских военных по Ирану ожидались после того, как Тегеран 1 октября нанес массированный удар по Израилю, выпустив около 200 баллистических ракет. Это было сделано в ответ на убийство Хасана Насраллы.

Персидская служба Би-би-си со ссылкой на очевидцев в Тегеране сообщила, что ночью от 7 до 15 взрывов прогремели в окрестностях столицы Ирана - на юге в районе международного аэропорта Хомейни и в районе города Карадж, в 40 км к западу от Тегерана.

Позже в Министерстве иностранных дел Ирана прокомментировал атаку Израиля. Отмечается, что МИД Ирана считает агрессивные действия против нескольких военных центров явным нарушением международного права и Устава ООН, особенно принципа запрета угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и национального суверенитета страны. В ведомстве осудили подобные действия.

По мнению Тегерана, поддержка США и других западных стран действий Израиля является причиной нестабильности на Ближнем Востоке. Иранское ведомство возложило на Израиль и его западных союзников ответственность за "геноцид палестинского народа" и агрессию против Ливана, что, как утверждается, подрывает мир и стабильность в регионе.