В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,6

Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение в Кыргызстане магнитудой 4,6, передает NUR.KZ со ссылкой на данные с сайта сейсмоцентра.

Согласно информации на сайте, подземные толчки зафиксированы сейсмоцентром в воскресенье, 20 октября, в 23:44 по местному времени (22:44 по времени Астаны).

Эпицентр находился в 137 километрах к юго-востоку от города Ош, в 122 километрах к юго-востоку от Нооката. Глубина очага - 10 километров.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, землетрясение ощутимостью в 2 балла произошло в Алматы ночью 17 августа. Эпицентр располагался на территории Китая. В МЧС сообщили, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

При этом с начала года в Алматы было два сильных землетрясения, перепугавшее жителей мегаполиса. В первый раз оно произошло 23 января после полуночи - ощутимость составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки. В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Второе произошло 4 марта в 11:22. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.