В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,6
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Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение в Кыргызстане магнитудой 4,6, передает NUR.KZ со ссылкой на данные с сайта сейсмоцентра.
Согласно информации на сайте, подземные толчки зафиксированы сейсмоцентром в воскресенье, 20 октября, в 23:44 по местному времени (22:44 по времени Астаны).
Эпицентр находился в 137 километрах к юго-востоку от города Ош, в 122 километрах к юго-востоку от Нооката. Глубина очага - 10 километров.
На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Напомним, землетрясение ощутимостью в 2 балла произошло в Алматы ночью 17 августа. Эпицентр располагался на территории Китая. В МЧС сообщили, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
При этом с начала года в Алматы было два сильных землетрясения, перепугавшее жителей мегаполиса. В первый раз оно произошло 23 января после полуночи - ощутимость составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки. В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.
Второе произошло 4 марта в 11:22. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов.
Что делать при землетрясении?
Как отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2176557-v-kyrgyzstane-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-4-6/