Генсек НАТО высказался о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о возможном вступлении Украины в организацию, сообщает "Европейская правда". При этом он не назвал точных сроков.

По данным издания, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем.

"На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ней вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас - о хронологии", – заявил Рютте.

Напомним, ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем "плане победы", с которым он ездил в конце сентября в США. Первым пунктом в нем значилось "приглашение Украины в НАТО "сейчас".

Отметим, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак в феврале заявлял, что Украина стремится получить приглашение в НАТО летом текущего года.

Между тем, еще в апреле прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены альянса согласны с тем, что Украина в будущем должна стать членом организации.

Однако в июле того же года страны-члены НАТО заявили, что Украина может присоединиться к военному альянсу, "когда союзники договорятся и будут выполнены условия", но не назвали никаких сроков.

Отметим, НАТО - военный союз, первоначальной целью которого было создание противовеса советским войскам, размещенным в центральной и восточной Европе после Великой Отечественной войны. Такая информация приводится на сайте Британской энциклопедии.

Сейчас в состав НАТО входит 32 государства, включая США, Великобританию, Францию, Германию.