Кыргызстан увеличит число пропускных пунктов на границе с Казахстаном

Замглавы МИД Кыргызстана на заседании Жогорку Кенеша сообщил о работе по увеличению числа КПП на казахстанской границе, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Такое заявление прозвучало сегодня, 16 октября. Издание сообщает, что на заседании Жогорку Кенеша заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев заявил, что ведомство ведет работу по увеличению количества пропускных пунктов на границе с Казахстаном для того, чтобы решить проблему очередей из фур.

"Мы ведем работу по внедрению навигационных пломб. Непрестанно ведем переговоры с казахской стороной. Я верю, что постепенно вопрос скопления грузовиков на границе решится", - сказал он депутатам.

Добавим, по вопросу пересечения границ недавно сообщалось, что грузопоток на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области, на границе с Россией увеличится, так как соседние пункты пропуска со стороны РФ закроют на ремонт.

Также недавно перевозчики пожаловались на то, что не могут занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем. В Комитете госдоходов Минфина в ответ на это сообщили, что на сегодня бронь доступна на месяц вперед.

А по кыргызско-казахстанской границе в сентябре сообщалось, что на КПП "Кен-Булун" задержали внедорожник, в котором были спрятаны 3,3 килограмма золотых слитков - их перевозили в тайнике. Стоимость незаконного груза оценили в 30 млн сомов (свыше 170 млн тенге).

Также в начале сентября обвиняемый в убийстве кыргызстанец пытался сбежать в Казахстан: сотрудники ГКНБ Кыргызстана задержали его на кыргызско-казахстанской границе.