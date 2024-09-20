Слитки золота на 170 млн тенге пытались вывезти из Кыргызстана в Казахстан

Из Кыргызстана в Казахстан пытались вывезти золотые слитки - их стоимость оценили в 30 млн сомов (свыше 170 млн тенге), передает 24.kg со ссылкой на ГКНБ.

Внедорожник с драгоценным металлом задержали на КПП "Кен-Булун" на границе между Кыргызстаном и Казахстаном. В машине были спрятаны 3,3 килограмма золотых слитков - их перевозили в тайнике.

Необходимые документы для вывоза золота отсутствовали.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия по оценке ущерба для бюджета и выявлению других лиц, причастных к контрабанде драгоценных металлов, отметили спецслужбы.

Напомним, золотые слитки и монеты на 70 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана в апреле этого года. Контрабанду задержали в аэропорту Астаны.

В КГД отмечали, что с начала 2024 года сотрудники столичного таможенного поста "Әуежай-Астана" пресекли 22 факта незаконного вывоза валюты на сумму более 400 млн тенге.

Отметим, что на днях стоимость золота снова побила рекорд в Казахстане. 1 грамм драгоценного металла стоит порядка 39 631 тенге, что сразу на 37,48% больше прошлогодних цен.