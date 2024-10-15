Роскошные мавзолеи и надгробия запретят ставить на мусульманских кладбищах в Кыргызстане

15 октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О погребении и похоронном деле", передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное ведомство.

Как сообщается на официальном сайте президента Кыргызстана, в Кыргызской Республике каждый человек имеет право на погребение после смерти согласно его волеизъявлению, с соблюдением обычаев и традиций, религиозных и культовых обрядов.

Погребение осуществляется с учетом вероисповедальных обычаев и традиций, не противоречащих общепризнанным принципам морали, этики.

"В исламе, который исповедует большинство населения Кыргызской Республики, существует свое отношение к обряду погребения, собственные ритуалы и правила прощания с усопшим. К внешнему виду памятников на могилах мусульман выдвигаются довольно строгие требования: их традиции отличаются от христианской и других религий.

Между тем в современном кыргызском обществе при проведении погребений усопших встречаются такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование религиозных обычаев и традиций – родственники усопшего возводят мавзолеи, сооружения из камня, гранита или мрамора огромных размеров, устанавливают статуи покойного, могилы окружают роскошные металлические ограды", - отмечается в публикации.

В целях упорядочения традиций и обычаев погребения усопших, защиты духовно-нравственных ценностей кыргызского общества, обеспечения социальной справедливости и практической реализации Закона Кыргызской Республики "О погребении и похоронном деле", подписанный президентом Кыргызстана указ содержит несколько ключевых пунктов.

Духовному управлению мусульман Кыргызстана рекомендовано издать соответствующие фетвы для упорядочения традиций и обычаев погребения усопших, предотвращения расточительства при возведении намогильных памятников:

запрещающие возведение и установку монументов, статуй, памятников и надгробных плит, ограждений на территориях мусульманских кладбищ, изготовленных из камня, гранита, мрамора, металла и сочетания этих материалов, за исключением захоронений, имеющих историко-культурное значение;

определяющие, что намогильные памятники и ограды изготавливаются из деревянных материалов и не превышают 0,70 метров в высоту;

проводить постоянную информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам погребения усопших.

Также ряду государственных органов поручено принять меры по практической реализации закона, разработать необходимую документацию и проводить разъяснительную работу среди населения.

Напомним, ранее мы также писали, что в Кыргызстане чиновникам поручили добираться на работу на автобусах. Соответствующее поручение направлено в министерства и ведомства Бишкека с рекомендацией для всех сотрудников пользоваться общественным транспортом по вторникам и четвергам.

Также в сентябре президент Кыргызстана Садыр Жапаров в целях оптимизации расходов госбюджета ввел мораторий на повышение зарплаты госслужащим до 2026 года. Также вводится запрет на расширение штата госорганов.

А в апреле глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров запретил членам правительства ходить по тоям.