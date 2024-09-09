В Кыргызстане запретили повышать зарплату госслужащим

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в целях оптимизации расходов госбюджета ввел мораторий на повышение зарплаты госслужащим до 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Издание сообщает, что вводится запрет на повышение размера заработной платы служащих государственных ведомств, комитетов, уполномоченных представительств президента в регионах, а также органов местной администрации. Также вводится запрет на расширение штата госорганов.

"Изменение размера зарплаты госслужащих, а также структуры штата возможно в особых случаях отдельным решением главы государства.

Отдел контроля исполнения решений президента и кабинета министров должен следить за действием моратория", - отмечается в публикации.

Добавим, также мы писали, что с 5 сентября в Кыргызстане действуют новые правила пребывания иностранцев. Изменения внесены в порядок регистрации в отношении граждан стран с безвизовым режимом пребывания, а именно для жителей Казахстана, России, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана и Молдовы.

Теперь регистрация/продление регистрации граждан стран с безвизовым режимом пребывания, находящихся в стране в течении долгого времени в частных целях, будет осуществляться только на основании одного из следующих документов: вида на жительство; удостоверение лица без гражданства; удостоверения "Кайрылман"; удостоверения "Мекен-карт".

При этом граждане Казахстана, России, Беларуси и Армении освобождаются от обязательной регистрации на срок в 30 дней.